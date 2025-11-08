Ο Ματθαίος Τσίγκας μπορεί να είναι μόνο 18 ετών αλλά με την φανέλα της Στουτγκάρδης μοιάζει... killer μπροστά στα αντίπαλα δίχτυα. Ποιο είναι όμως το παρασκήνιο του πίσω από την κλήση του με την Εθνική Νέων;

Η Εθνική Νέων διαθέτει στο ρόστερ της πολύ ταλαντούχα παιδιά με μεγάλες βλέψεις για το μέλλον, σε βαθμό που συνολικά φαντάζει η επόμενη «χρυσή γενιά». Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι σε ελληνικές ομάδες με τον ΠΑΟΚ μάλιστα να έχει 9 παίκτες του.

Ωστόσο υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο Ματθαίος Τσίγκας που αγωνίζεται στην Κ19 της Στουτγκάρδης, κάτι που θα μας έκανε εντύπωση εάν δεν ξέραμε πως και στην Εθνική Παίδων υπάρχουν όχι ένας αλλά πέντε παίκτες που αγωνίζονται σε ακαδημίες της Γερμανίας, με τον έναν από αυτούς, τον Χρήστο Κώστογλου, να έχει και επαγγελματικό συμβόλαιο. Σε αντίθεση βέβαια με την Εθνική Παίδων που έχει συνολικά έξι παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, η ομάδα Νέων έχει μόνο τρεις του εξωτερικού και ο... κορμός της είναι από ομάδες εντός συνόρων.

Ο Ματθαίος Τσίγκας είναι ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζει, κάνει καταπληκτικές χρονιές στην ομάδα της Στουτγκάρδης και είναι το νέο καυτό project της. Αγωνίζεται ως επιθετικός ενώ κινείται και στις πτέρυγες και παρά το ότι είναι μόνο 18 χρονών, τα νούμερα του όχι απλά μιλάνε, αλλά φωνάζουν από μόνα τους. Ο 18χρονος ξεκίνησε τη ποδοσφαιρική του πορεία από την Ελλάδα και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό όπου εντάχθηκε σε ηλικία 12 ετών. Ο πατέρας του φυσικά είναι του ποδοσφαιρικού χώρου καθώς έχει δίπλωμα προπονητή UEFA A’ και έτσι ήξερε πως να κινηθεί όταν διέκρινε το ταλέντο του.

Το παρασκήνιο πριν τη Στουτγκάρδη

Ο Παναθηναϊκός πίστεψε σε αυτόν, όμως το γεγονός πως έμενε στην Ερέτρια και υπήρχε σημαντική απόσταση μέχρι το Κορωπί, δεν γινόταν να παραμείνει εκεί. Προτάθηκε να βρεθεί λύση με στέγη εντός της ομάδας όμως δεν ήταν εφικτό λόγω διαθεσιμότητας, καθώς οι «πράσινοι» είχαν πολλά παιδιά από μακρινές περιοχές που διέμεναν ήδη στις στέγες αυτές. Έτσι όταν έφυγε από τους πράσινους και ενώ πήγαινε και ακόμα σχολείο, πήρε λίγο χρόνο να σκεφτεί τι θα κάνει στην συνέχεια και αν θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Ακολούθησε ένα ταξίδι αναψυχής στην Στουτγκάρδη όπου έμενε ο παππούς του και εκεί έκανε δοκιμαστικό στην ομώνυμη ομάδα, οι άνθρωποι εκεί αντιλήφθηκαν αμέσως το ταλέντου του Τσίγκα αλλα για να ενταχθεί εν τέλει σε αυτούς, πέρασε από... 40 κύματα. Όπως συνηθίζεται εκεί, τον υπέβαλλαν σε εξονυχιστικές εξετάσεις και ακόμα και σε ειδικές όπως οστικής ηλικίας, που έδειξε ότι η σωματοδομή του παρέπεμπε σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Αυτό έγινε κυρίως λόγω του ότι στις αναπτυξιακές ηλικίες τα δεδομένα αλλάζουν από μήνα σε μήνα. Ένα παιδί 15 ετών μπορεί να έχει «πιάσει ταβάνι» όσον αφορά την ανάπτυξη του, άρα το γεγονός ότι διακρίνεται όταν παίζει με συνομηλίκους του δεν σημαίνει και πολλά. Έτσι εντάχθηκε στην ακαδημία της γερμανικής ομάδας με εξασφαλισμένη διαμονή αλλά και εκπαίδευση, αυτή η απόφαση αναμενόταν να ξεκινήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του.

Den kann man mal so machen! 🎯

Das 4:0 von Matthaios Tsigkas gegen Palmeiras! 🔥#jungundwild | #VfBU19 pic.twitter.com/MiJs9xKf1b — VfB Nachwuchs (@jungundwild) July 23, 2025

«Μάτωσε» τα δίχτυα με το... καλημέρα στη Γερμανία

Στην πρώτη του χρονιά, ο Τσίγκας αγωνίστηκε στην Κ16 της Στουτγκάρδης και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 15 γκολ στην B-Junior της Bundesliga, μια ιδιαίτερη κατηγορία που διεξάγεται σε τρεις ομίλους με βάση γεωγραφικά κριτήρια. Ηταν ο κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης, κάτι που παραλίγο να επαναλάβει και την επόμενη χρονιά, όταν ανέβηκε στην Κ17 και αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα, με 23 γκολ σε 25 αγώνες, έχοντας μοιράσει και οκτώ ασίστ.

Ηταν δύο ιδιαίτερα πειστικές χρονιές σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και η Στουτγκάρδη τον αντάμειψε προσφέροντάς του σε ηλικία 17 ετών το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας 2,5 ετών. Άξιο αναφοράς για την ποιότητα που έχει ο νεαρός επιθετικός είναι πως ακόμα και ο Κέβιν Κουράνι -παλιός θρύλος της ομάδας και νυν μάνατζερ- είχε παρακολουθήσει πολλούς αγώνες του και τον είχε ξεχωρίσει.

Μάλιστα είχε προσεγγίσει και την οικογένεια του και οι σχέσεις τους είναι πολύ καλές μιας και τον συμβουλεύει προσωπικά. Ωστόσο, το γραφείο που τον εκπροσωπεί είναι η ROGON, με παίκτες όπως Φιρμίνο, Ιβάνοβιτς, Πέλκα και Φορτούνη.

Από την ηλικία των 17 ετών, εντάχθηκε στην Κ19 της γερμανικής ομάδας και αγωνιζόταν απέναντι ή και δίπλα σε μεγαλύτερους ηλικιακά παίκτες. Την περσινή σεζόν σε 32 αναμετρήσεις που έπαιξε, πέτυχε 14 γκολ και 11 ασίστ, με τον Έλληνα διεθνή να πετάει... φωτιές. Τέσσερα από αυτά τα γκολ τα πέτυχε μάλιστα για τον θεσμό του Youth League, και ένα από αυτά κόντρα στην Μπαρτσελόνα (!)

Τη φετινή σεζόν συνεχίζει με την Κ19 και έχει σε 12 αγώνες εννέα γκολ και πέντε ασίστ ενώ είναι και στις κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Νέων 2026.

Η συνέχεια των... killer στην Εθνική Ομάδα

Με τα γαλανόλευκα, ο Τσίγκας μετράει δύο εμφανίσεις και ένα γκολ με την Κ17 της χώρας μας, ενώ με την Κ19 σε άλλες δύο εμφανίσεις και άλλο ένα γκολ, σε επίπεδο φιλικών αγώνων. Μετά τις επιτυχημένες φουρνιές των «φορ» Παυλίδη, Τζόλη,Tζίμα, Καρέτσα, Ιωαννίδη, Κωστούλα, Δουβίκα, Ράλλη και Κούτσια, ο 18χρονος φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο... μονοπάτι.

Ο νεαρός φορ είχε δεχθεί κλήση και από την γερμανική ομοσπονδία για την Κ19 της χώρας τους, όμως ο επέλεξε την Εθνική Ελλάδος. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως αν η Εθνική ανδρών της Γερμανίας τον καλέσει, δε μπορεί να αλλάξει επιλογή διότι στις μικρές ηλικιακά κατηγορίες δεν δεσμεύεσαι από αυτό. Το μόνο που δεν μπορεί να συμβεί είναι να αγωνιστείς με την Εθνικη ανδρών μιας χώρας και μετά να μεταπηδήσεις σε άλλη Εθνική ανδρών.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά είναι αριστεροπόδαρος, γρήγορος, έχει δυνατό κορμί και παίζει με ευκολία με την πλάτη, κάτι που βοηθάει την υπόλοιπη ομάδα να προωθείται μπροστά και έτσι εξηγείται και το σύνολο των ασίστ που έχει προσφέρει. Σαν προσωπικότητα, είναι ταπεινός και εσωστρεφής.

Ο ίδιος έχει και άλλες ασχολίες πέρα από το ποδόσφαιρο καθώς είναι φαν και του μπάσκετ αλλά και του τένις και μάλιστα έδωσε το παρών και στο Eurobasket στη Λετονία αλλά και Final Four στο Abu Dhabi.

Dieses Tor von Matthaios Tsigkas hat zwar nicht für einen #VfBU19-Sieg gereicht, sehenswert ist es aber allemal! ⚽️



📺 Alle Highlights vom 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg seht ihr hier: https://t.co/E0B0o5nYeA#jungundwild | #VfB pic.twitter.com/UOKM3owl5t — VfB Nachwuchs (@jungundwild) November 3, 2025

Ποδοσφαιρικό DNA από την οικογένεια!

Το ποδόσφαιρο βέβαια είναι στο DNA ολόκληρης της οικογένειας καθώς και ο μικρός αδερφός του, ο Στέφανος Τσίγκας παίζει επαγγελματικά -πλέον- ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί εξίσου ταλαντούχο που οι «πράσινοι» πιστεύουν πάρα πολύ, ο οποίος παίζει στόπερ, είναι αρχηγός στα 16 του χρόνια ενώ υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό τη φετινή χρονιά και έχει διάρκεια μέχρι το 2028.

Από εκεί και πέρα, στην οικογένεια είναι συνολικά εννιά αδέρφια, με τον πατέρα τους, Θωμά, να είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής επιπέδου UEFA A'. Μάλιστα μέχρι το 2019 ήταν στον πάγκο ομάδας από την Ερέτριας αλλά έκτοτε δεν έχει αναλάβει άλλη ομάδα.

Είναι ο άνθρωπος που στήριξε το κάθε παιδί του στο άθλημα και ο Ματθαίος φαίνεται πως ξεπροβάλλει όσα έμαθε στους αγωνιστικούς χώρους.