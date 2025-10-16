Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δυο «γίγαντες» του Ισπανικού ποδοσφαίρου κινούνται στο... παρασκήνιο για την απόκτησή του, όσο δεν ανανεώνει με την Μπάγερν.

Ο καιρός περνάει και ο Νταγιότ Ουπαμεκανό δεν τα... βρίσκει με την Μπάγερν Μονάχου, αναφορικά με ενδεχόμενη επέκταση της συνεργασίας τους, καθώς η τρέχουσα συμφωνία ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Στα 26 του χρόνια ο υψηλόσωμος Γάλλος αμυντικός που βρίσκεται στην Βαυαρική πρωτεύουσα από το 2021, έχοντας καταγράψει 161 συμμετοχές (5 γκολ, 10 ασίστ) και πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα και ισάριθμα Σούπερ Καπ, φέρεται να σκέφτεται το μέλλον του μακριά από την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί.

Φυσιολογικά λοιπόν, ο Ουπαμεκανό έχει μπει στο μπλοκάκι αρκετών κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, που βλέπουν ως... κλοπή την ευκαιρία να τον αποκτήσουν ελεύθερο, μιας και από τον Ιανουάριο θα μπορεί να διαπραγματευτεί με όποιο κλαμπ επιθυμεί. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Footmercato, δυο από αυτές τις ομάδες που ενδιαφέρονται είναι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Από τη μια, οι Καταλανοί θέλουν να δυναμώσουν περισσότερο στο κέντρο της άμυνάς τους, από την άλλη η «βασίλισσα» ψάχνεται για αντικατάσταση των Ρούντιγκερ - Αλάμπα και... ένα Clasico για χάρη του 26χρονου ίσως είναι προ των πυλών.