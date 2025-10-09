Σε συνέντευξή του, ο Ίβαν Κλάσνιτς μίλησε για τις τρεις μεταμοσχεύσεις που έχει υποβληθεί και ζει με καθημερινή φαρμακευτική αγωγή και αιμοκάθαρση, εκφράζοντας την αγωνία του για το πόσο ακόμα θα μπορέσει να ζήσει.

Από τις ένδοξες μέρες της Bundesliga, στη μάχη για την ίδια του τη ζωή. Ο Ίβαν Κλάσνιτς, άλλοτε αστέρι του κροατικού ποδοσφαίρου και πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Βέρντερ Βρέμης το 2004, βιώνει εδώ και χρόνια έναν καθημερινό εφιάλτη εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο 45χρονος έχει υποβληθεί ήδη σε τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού, ενώ η ζωή του εξαρτάται πλέον από συνεχή φαρμακευτική αγωγή και καθημερινές συνεδρίες αιμοκάθαρσης. Όπως εξομολογείται, δεν γνωρίζει αν θα τα καταφέρει, ωστόσο νιώθει ευγνωμοσύνη που βρίσκεται ακόμα στη ζωή.

«Έχω κάνει τρεις μεταμοσχεύσεις, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω... Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα ζωντανός, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να παίρνω φάρμακα για το υπόλοιπο της ζωής μου» ανέφερε αρχικά.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Βέρντερ, όπου του χορηγούνταν ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για να μπορεί να αγωνίζεται παρά τους πόνους. Όπως λέει ο ίδιος, δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική ιατρική παρακολούθηση ή σωστή διάγνωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή βλάβη στα νεφρά του: «Καμία καριέρα και κανένα ποσό δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Αν ήξερα τι συνέβαινε στο σώμα μου, δεν θα άγγιζα τίποτα από αυτά τα φάρμακα. Αλλά στον επαγγελματικό αθλητισμό, οι παυσίπονες είναι παντού. Πιστεύω πως κανένα άθλημα σ’ αυτό το επίπεδο δεν λειτουργεί χωρίς αυτά»

Η υπόθεση έφτασε τελικά στα δικαστήρια, με τον Κλάσνιτς να καταθέτει μήνυση κατά της Βέρντερ Βρέμης και των γιατρών της ομάδας. Το δικαστήριο δικαίωσε τον πρώην ποδοσφαιριστή, επιδικάζοντάς του αποζημίωση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επιπλέον 100.000 ευρώ για ιατρική αμέλεια εκ μέρους των γιατρών. Του αναγνωρίστηκε επίσης δικαίωμα αποζημίωσης για την πρόωρη διακοπή της ποδοσφαιρικής του καριέρας.