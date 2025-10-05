Η Φράιμπουγκ... κόλλησε το μηδέν στην έδρα της Γκλάντμπαχ (0-0) και έχασε έδαφος στη μάχη της Ευρώπης. Σπουδαίες νίκες για Στουτγκάρδη και Αμβούργο.

Η Φράιμπουργκ ταξίδεψε στην έδρα της Γκλάντμπαχ με στόχο την επιστροφή της στα τρίποντα, αλλά εν τέλει έμεινε με το... άχτι. Η ομάδα του γερμανικού νότου «βραχυκύκλωσε» πλήρως, δεν μπόρεσε να απειλήσει, παρ'ότι είχε την πρωτοβουλία, και εν τέλει αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την ισοπαλία, χωρίς σκορ (0-0). Έτσι, έχασε την ευκαιρία να πατήσει ξανά στην εξάδα της Bundesliga και έμεινε στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Νωρίτερα, η Στουτγκάρδη έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική της πορεία. Οι Σουηβοί «λύγισαν» με 1-0 τη Χάιντενχαϊμ στην έδρα τους και με το τρίτο τους σερί τρίποντο ανέβηκαν ξανά στην 4η θέση της Bundesliga. Τη διαφορά για τη Στουτγκάρδη έκανε ξανά ο Μπιλάλ Ελ Κανούς, που έχει προσαρμοστεί άψογα. Στο 65ο λεπτό, ο Μαροκινός ελίχθηκε ανάμεσα στους αντιπάλους του και με συρτό πλασέ λίγο έξω από την περιοχή σκόραρε το τέρμα που έκρινε το παιχνίδι.

Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε το Αμβούργο που όχι απλά έμεινε αήττητο για τρίτο σερί ματς, αλλά διέλυσε και τη Μάιντς με 4-0 εντός έδρας έδρας για να ανέβει στην 9η θέση, στο -2 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Λοκόνγκα, Ντομπέ και Φιλίπ (x2) πέτυχαν τα γκολ του μεγάλου τριπόντου.