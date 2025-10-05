Η Μπάγερν Μονάχου έσπασε ρεκόρ με το απόλυτο 10Χ10 και έγινε η πρώτη ομάδα που καταφέρνει να ξεκινήσει μια σεζόν με τόσες νίκες.

Η Μπάγερν Μονάχου του Βενσάν Κομπανί έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, κατάφερε να σπάσει ρεκόρ πετυχαίνοντας το απόλυτο 10Χ10 σε όλες τις διοργανώσεις και γίνεται η πρώτη ομάδα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα που το καταφέρνει. Ο Κέιν έχει ξανά βρει τον εαυτό του και οι συμπαίκτες του «κουμπώνουν» άψογα δίπλα του, για να σπάνε όλοι μαζί τα ρεκόρ.

Η ομάδα του Μονάχου ξεκίνησε το νικηφόρο σερί από το Super Cup Γερμανίας όπου επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης, με ένα γκολ του Κέιν και ένα του Λουίς Ντίαζ κατέκτησε το κύπελλο και πέτυχε την πρώτη κατάκτηση της χρονιάς.

Ακολούθησε το ξεκίνημα με το… δεξί στην Bundesliga, ο πίνακας του σκορ έδειξε 6-0 κόντρα στην Λειψία. Ο Ολίσε βρήκε δύο φορές δίχτυα, ο Λουίς Ντίαζ μια και ο Κέιν έκανε χατ τρικ πετυχαίνοντας τα τρία τελευταία γκολ της ομάδας του.

Σειρά είχε το Κύπελλο Γερμανίας και η πρώτη αγωνιστική, εκεί όπου πάλι ο Κέιν με τον Ολίσε πέτυχαν γκολ, με τον Άγγλο μάλιστα να χρίζεται δύο φορές σκόρερ απέναντι στην Βέχεν. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 για την Μπάγερν, μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε να τη δυσκολεύει.

Η Bundesliga συνέχισε με την δεύτερη και τρίτη αγωνιστική και η ομάδα του Κομπανί συνέχισε… το βιολί της. Άουγκσμπουργκ και Αμβούργο πήραν σειρά. Στην νότια πόλη της Γερμανίας η Μπάγερν νίκησε με 3-2 την ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη, τον πίνακα των σκόρερ φώτισαν ο Ολίσε, Γκνάμπρι και ο Ντιαζ. Οι δύο τελευταίοι βρήκαν και πάλι δίχτυα με το Αμβούργο και ήρθαν να συμπληρώσουν Πάβλοβιτς, και Κέιν με δύο γκολ για το τελικό 5-0!

Με την φόρα από τις δύο αυτές νίκες έκανε την αρχή και στο Champions League κόντρα στην Τσέλσι με 3-1. Ο Τσαλόμπα έβαλε αυτογκόλ για τους «μπλε» και ο Κέιν με δύο προσωπικά τέρματα έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί έστειλαν μήνυμα ότι δεν βλέπουν διοργανώσεις αλλά μόνο πως θα πάρουν την νίκη.

Με τεσσάρες (!) συνέχισαν οι παίκτες του Κομπανί σε Bundesliga. Πρώτα η Χόφενχαϊμ με 4-1 και μετά η Βέρντερ Βρέμης με 4-0, και οι δύο δέχθηκαν τέσσαρα τέρματα από τη πρώτη και αήττητη Μπάγερν. Ξανά χατ τρικ του Κέιν και ένα γκολ του Γκνάμπρι έκριναν την πρώτη αναμέτρηση, ενώ στην δεύτερη δύο γκολ του Άγγλου, ένα του Λάιμερ και ένα του Γιόναταν Ταν ήταν υπέρ αρκετά για την οικονομία του πρωταθλήματος.

Η Πάφος ήταν το επόμενο «θύμα» που βρήκαν μπροστά τους οι Γερμανοί. Με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο -επίδραση του Κομπανί- νίκησαν με 5-1 την νεοφώτιστη για το Champions League, ομάδα της Κύπρου. Το σκορ άνοιξε ποιός άλλος; Ο Κέιν, ο οποίος δεν έμεινε εκεί και σκόραρε ξανά. Τον «ακολούθησαν» Γκερέιρο, Τζάκσον και Ολίσε.

Το 10Χ10 έγινε για την Μπάγερν απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης με ένα σκορ 3-0 συνεχίζοντας ένα σερί που δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Λουίς Ντίαζ με δύο γκολ και ο Κέιν με ένα ήταν αυτοί που έκριναν το αποτέλεσμα και χάρισαν στην ομάδα του Κομπανί αυτό το ρεκόρ.

Bayern Munich become the first club in Europe’s top 5 leagues to start a season with 10 straight wins 🤯🥇



Vincent Kompany needs more credit for what he is doing at Bayern 👏 pic.twitter.com/p64ckEqEq0 — OneFootball (@OneFootball) October 4, 2025

Η παραγωγικότητα της Μπάγερν Μονάχου

Οι «κόκκινοι» έχουν βρει 33 φορές δίχτυα σε 10 αγώνες. Μια εξήγηση για την παραγωγή των 33 αυτών γκολ, είναι σίγουρα ο Χάρι Κέιν που δείχνει ασταμάτητος με 11 γκολ σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Σημαντική είναι και η συμβολή των εξτρέμ στο σκοράρισμα. Τόσο ο Λουίς Ντίαζ όσο και ο Ολίσε βρίσκουν με ευκολία δίχτυα και σε συνδυασμό με τις ασίστ που μετράνε, γίνονται… άσοι στο μανίκι του προπονητή τους. Η τριάδα αυτή φαίνεται έχει ταιριάξει τέλεια καθώς ο ένας… κόβει και ράβει για τον άλλον. Και φυσικά η επίδραση του Κομπανί δεν θα μπορούσε να λείπει από την εξήγηση αυτή.