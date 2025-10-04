Το... βιολί της η Μπάγερν Μονάχου, «άλωσε» τη Φρανκφούρτη επικρατώντας της Άιντραχτ με 3-0 δίνοντας συνέχεια στο απόλυτο που την διατηρεί στην κορυφή της Bundesliga. Γκολ στα 14... δευτερόλεπτα από τον Ντίαζ.

Παίζοντας στο ρελαντί, η Μπάγερν Μονάχου έφυγε από την έδρα της Άιντραχτ με τους τρεις βαθμούς της νίκης και με το 3-0 συνέχισε να «καλπάζει» στην κορυφή της Bundesliga με το απόλυτο 6/6.

Το σκορ για τους Βαυαρούς άνοιξε μόλις στα 14 δευτερόλεπτα (!) ο Λουίς Ντίαζ, ο οποίος στην πρώτη φάση του ματς αξιοποίησε την αστάθεια στην άμυνα των Αετών και σκόραρε από κοντά. Στο 27', ο Χάρι Κέιν με ένα υπέροχο μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Άιντραχτ για το 2-0, ενώ ο ίδιος είχε δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι στην ουσία κατέρρευσαν μετά το δεύτερο τέρμα της Μπάγερν, ενώ συνακόλουθα έπεσε και ο ρυθμός με την ομάδα του Κομπανί να διαχειρίζεται το προβάδισμά της. Στο 84ο λεπτό, ο Ντίαζ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Να σημειωθεί ότι στο φινάλε του αγώνα ο Κέιν αποχώρησε ως τραυματίας. Με αυτή τη νίκη, η Μπάγερν έφτασε τους 18 βαθμούς, έχοντας τέσσερις περισσότερους από τους διώκτες της.