Ντόρτμουντ και Λειψία έμειναν στο 1-1 στο Βεστφάλεν, με τη Μπάγερν να αναδεικνύεται... νικήτρια από τη μεταξύ τους «μονομαχία». Νικητής ο Γιαννούλης κόντρα στον... Κουλιεράκη, ανεβαίνει η Λεβερκούζεν.

Ισοπαλία που... βόλεψε τη Μπάγερν στο Βεστφάλεν. Εκεί όπου Ντόρτμουντ και Λειψία αλληλοεξοντώθηκαν κι έμειναν στο 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που έδωσε την ευκαιρία στους Βαυαρούς να αποσπαστούν ακόμα περισσότερο από τους διώκτες τους. Αν και οι Ταύροι ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς με γκολ του Μπαουγκάρτνερ στο 7΄, η Ντόρτμουντ βρήκε την απάντηση στο 23΄με σκόρερ τον Γιαν Κούτο. Γκολ νίκης ωστόσο δεν βρήκε καμία από τις δυο ομάδες, με τη Ντόρτμουντ να χάνει την ευκαιρία να προσπεράσει με ματς περισσότερο τους Βαυαρούς και να παραμένει στη δεύτερη θέση, με έναν βαθμό περισσότερο από την τρίτη Λειψία.

Χαμογέλασε ο Γιαννούλης στον «εμφύλιο» με τον Κουλιεράκη

Ο ελληνικός «εμφύλιος» της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga βρήκε τον Δημήτρη Γιαννούλη να χαμογελά έναντι του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Σε ένα παιχνίδι όπου αμφότεροι οι Έλληνες διεθνείς ξεκίνησαν βασικοί, η Άουγκσμπουργκ πήρε τη νίκη με 3-1 στην έδρα της και... ξεμύτισε από την επικίνδυνη ζώνη. Ανέβηκε στη 12η θέση της Bundesliga, στο +1 από τους Λύκους. Ανώτεροι και πιο αποτελεσματικοί οι Βαυαροί από την αρχή, μπόρεσαν να προηγηθούν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Μπανκς. Κομούρ (51') και Φέλερ (63') «κλείδωσαν» τους τρεις βαθμούς, αφού το μόνο που κατάφερε να κάνει η Βόλφσμπουργκ ήταν να μειώσει με τον Νταγκίμ στο 65'.

Βρίσκει τα πατήματά της η Λεβερκούζεν

Σιγά σιγά κάνει... κλικ η Μπάγερ Λεβερκούζεν του Χιούλμαντ, μετά το εφιαλτικό ξεκίνημα υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ. Οι Ασπιρίνες πήραν το δεύτερο διαδοχικό τους τρίποντο στην Bundesliga, επιβάλοντας την ισχύ τους απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου (2-0) μέσα στην έδρα τους. Έτσι, βρέθηκαν ξανά στην 4η του πρωταθλήματος.

Η Λεβερκούζεν κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος και σπατάλησε μπόλικες ευκαιρίες για πιο ευρύ σκορ. Ακόμα κι έτσι βέβαια έκανε άνετα τη δουλειά χάρη στα γκολ των Πόκου (33') και Κοφάν (49').

Ανάκαμψη για τη Βέρντερ

Επιστροφή στις νίκες για τη Βέρντερ Βρέμης, η οποία λύγισε με 1-0 την Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα που ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε μέχρι το 71΄του αγώνα. Το γκολ του Εμπαγκουλά στο 2΄αρκούσε για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα της Βρέμης που έβγαλε αντίδραση μετά τις απανωτές ήττες και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη.