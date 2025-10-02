Η γερμανική ομάδα πρωταγωνιστή σε μια εντυπωσιακή συνθήκη, αφού ο μέσος όρος γκολ στα φετινά οκτώ παιχνίδια της, ξεπερνάει τα πέντε!

Το βράδυ της Τρίτης (30/9), υποτάχθηκε στην ανωτερότητα και τα κέφια της Ατλέτικο Μαδρίτης, γνωρίζοντας «βαριά» ήττα με 5-1 στο «Μετροπολιτάνο», για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Ωστόσο, το σκορ αυτό ήταν... ότι πρέπει για να διατηρήσει ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στο οποίο πρωταγωνιστεί η Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Από τις 17 Αυγούστου και το παιχνίδι του γερμανικού Κυπέλλου με την Ενγκερς, όπου κέρδισε με 0-5, η Άιντραχτ βλέπει τα παιχνίδια της να αποτελούν ένα φεστιβάλ γκολ!

Αυτό διότι ο μέσος όρος τερμάτων ανά παιχνίδι είναι «μια ανάσα» από τα 6, συγκεκριμένα στο 5.88, με τους φίλους της ομάδας από τη Φρανκφούρτη αλλά και τους αντιπάλους να χαίρονται πραγματικά την έννοια «γκολ και θέαμα».

Στην πρεμιέρα της στην Bundesliga, η Άιντραχτ ξεκίνησε με το δεξί, νικώντας 4-1 την Βέρντερ Βρέμης. Ακολούθησε το εκτός έδρας 1-3 επί της Χόφενχαϊμ, ενώ με το ίδιο σκορ (3-1) έχασε από την Μπάγερ στο Λεβερκούζεν. Ύστερα, επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 5-1 της Γαλατάσαραϊ στην πρεμιέρα του Champions League, πριν ηττηθεί εντός με 3-4 από την Ουνιόν Βερολίνου.

47 goals have been scored in 8 competitive matches of 🇩🇪 Eintracht Frankfurt this season so far.



‼️That's 5.88 goals per match‼️



Unbelievable. pic.twitter.com/pJoNX65c70 September 30, 2025

Τέλος, το πιο... αξιοσημείωτο έως τώρα σκορ ολόκληρης της σεζόν στην Ευρώπη, συνέβη το περασμένο Σάββατο (27/9), όταν οι «Αετοί» πέρασαν από την έδρα της Γκλάντμπαχ με ένα σκορ που βλέπουμε σε video game, το ασύλληπτο 4-6!