Γκολ, πολλά γκολ είχε η αναμέτρηση της Γκλάντμπαχ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης που έληξε με νίκη των Αετών (4-6) σε ένα φινάλε πιο αγχωτικό απ' ό,τι δείχνει το τελικό σκορ!

Άκρως «χορταστικό» και... τρελό ήταν το ματς της Γλάντμπαχ με την Άιντραχτ Φρανκούρφτης, η οποία νίκησε με 6-4 έχοντας δώσει ρεσιτάλ τερμάτων στο πρώτο 45λεπτο, αλλά βάζοντας ολίγον τι άγχος στον εαυτό της στο φινάλε μιας και επαναπαύθηκε από το ευρύ της προβάδισμα.

Οι Αετοί ήταν καταιγιστικοί και αμείλικτοι στο α' μέρος, στο οποίο σταμάτησαν στα... πέντε γκολ! Τον «χορό» άνοιξε στο 11' ο Κοχ, προτού ακολουθήσουν ακόμη δύο τέρματα με τους Κνάουφ (15') και Μπούρκαρντ (35'). Τσαϊμπί (39'), Ουζούν (45+1') και Κοχ (47') ανέβασαν στον δείκτη του σκορ στο 6-0, προτού η Γλάντμπαχ αρχίσει την... αντεπίθεσή της!

Κάτι ο εφησυχασμός κάτι η αντίδραση, μέσα σε έντεκα λεπτά οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 3-6 με τους Κάστροπ (72'), Ταμπάκοβιτς (78') και Ένγκελχαρντ (83') να σκοράρουν. Από το πουθενά, το γήπεδο «άναψε», αλλά θα ήταν μάλλον ακατόρθωτη μια ολική ανατροπή. Ωστόσο, η Γλάντμπαχ ψαλίδισε κι άλλο το σκορ και ο Ρανός στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 4-6! Στην 4η θέση η Άιντραχτ που επέστρεψε στις νίκες, στον... πάτο της βαθμολογίας η Γκλάντμπαχ.