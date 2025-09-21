Νέο ρεκόρ στη Bundesliga έθεσε ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ, Νόα Ατουμπόλου, ο οποίος μοιάζει ανίκητος από την άσπρη βούλα με πέντε σερί αποκρούσεις σε πέναλτι!

Η στιγμή που η μπάλα στήνεται στην άσπρη βούλα ανέκαθεν αποτελούσε μια από τις πιο υποσχόμενες για γκολ στο ποδόσφαιρο. Και την ίδια ώρα, μια από τις «καταδικαστικές» για κάθε τερματοφύλακα. Τα ποσοστά απόκρουσης άλλωστε είναι πάντα χαμηλότερα, όμως ένας συγκεκριμένος γκολκίπερ στη Γερμανία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αντιστρέψει τα δεδομένα.

Το όνομά του; Νόα Ατουμπόλου . Και η ειδικότητά του; Να αποκρούει πέναλτι! Ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ το έκανε ξανά στον αγώνα της ομάδας του απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης για την 4η αγωνιστική της Bundesliga, αφού νίκησε τον Ρομάνο Σμιντ από τα έντεκα βήματα κι έθεσε νέο ρεκόρ στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος!

Συγκεκριμένα ο Ατομπούλου έχει πιάσει τα πέντε τελευταία πέναλτι που έχει κληθεί να αποκρούσει σε αγώνα της Bundesliga, σε μια επίδοση που δεν έχει καταγράψει τερματοφύλακας στο παρελθόν στο πρωτάθλημα! «Πέντε σερί αποκρούσεις είναι τρέλα» παραδέχθηκε ο ίδιος μετά τον αγώνα, έχοντας αποτρέψει γκολ από την άσπρη βούλα δυο φορές απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, ισάριθμες απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης και μια κόντρα στη Λεβερκούζεν.