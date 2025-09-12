Ο Χιούλμαντ έκανε ιδανική πρεμιέρα, αφού η Λεβερκούζεν επικράτησε 3-1 της Άιντραχτ εντός έδρας. Με εννέα παίκτες ολοκλήρωσαν οι γηπεδούχοι.

H Λεβερκούζεν πέτυχε την πρώτη νίκη στη σεζόν, αφού επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Άιντραχτ. Το τρίποντο είχε άρωμα... Δανίας, αφού ο κόουτς, Χιούλμαντ έκανε ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο των γηπεδούχων. Παράλληλα, αυτή ήταν και η πρώτη απώλεια για την ομάδα της Φρανκφούρτης, η οποία μετρούσε δυο νίκες μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Μόλις στο 10ο λεπτό ο Γκριμάλντο άνοιξε το σκορ, ενώ στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Σικ με πέναλτι πέτυχε το 2-0. Ο Ουζουν μείωσε σε 2-1 για την Άιντραχτ, η οποία επτά λεπτά αργότερα απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Άντριχ. Ωστόσο, η αντίπαλος του Ολυμπιακού άντεξε την πίεση και στο 85' είχε τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ταπέ. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι έμειναν με εννέα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Φερνάντες, ωστόσο ο Γκριμάλντο στο 90' +8' διαμόρφωσε το 3-1.