Ποδοσφαιριστής της Βόλφσμπουργκ είναι και με τη βούλα ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος από την φετινή σεζόν θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Επόμενη στάση... η Bundesliga για τον Κρίστιαν Έρικσεν.Αφού πέρασε από Ολλανδία, Ιταλία και Αγγλία με τελευταίο σταθμό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Δανός μεσοεπιθετικός αποφάσισε να προσθέσει στο πλούσιο βιογραφικό του και το γερμανικό πρωτάθλημα.

Από το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει συμφωνία του Έρικσεν με τη Βόλφσμπουργκ, η οποία ανακοινώθηκε λίγο αργότερα μέσα από τα social media των Λύκων.

Συγκεκριμένα ο 33χρονος υπέγραψε ως ελεύθερος για τα επόμενα δυο χρόνια με τον γερμανικό σύλλογο κι έγινε και με τη βούλα νέος συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Την περσινή περίοδο ο Έρικσεν πήρε χρόνο συμμετοχής ως αναπληρωματικός από τους Έρικ Τεν Χαγκ και Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καταγράφοντας συνολικά 35 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ κι έξι ασίστ. Παρόλα αυτά οι Κόκκινοι Διάβολοι αποφάσισαν να μην προσφέρουν στον Δανό νέο συμβόλαιο κι έμεινε ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.