Η Λεβερκούζεν φαίνεται πως έχει βρει τον αντικαταστάτη του Τεν Χαγκ στο πρόσωπο του Τσάβι, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα.

Μετά το πρόωρο «διαζύγιο» με τον Έρικ Τεν Χαγκ, η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε...κρίσιμο σταυροδρόμι. Η γερμανική ομάδα, ανίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League έχει επενδύσει σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι, διαμορφώνοντας ένα ρόστερ υψηλών απαιτήσεων. Το ζητούμενο πλέον είναι ένας προπονητής που όχι μόνο θα διαχειριστεί σωστά αυτό το υλικό, αλλά θα το μετατρέψει σε επιτυχίες εντός και εκτός Γερμανίας.

Ο Τσάβι Ερνάντες είναι το πρώτο όνομα στη λίστα των διοικούντων της Λεβερκούζεν, σύμφωνα με το Sky Sports . Να θυμίσουμε πως ο Καταλανός τεχνικός έφυγε από την Μπαρτσελόνα το 2024. Πλέον, φαίνεται πως το project της Λεβερκούζεν τον δελεάζει, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Αν τελικά αναλάβει, θα πρόκειται για την πρώτη του εμπειρία εκτός Ισπανίας.

Η εναλλακτική Τέρζιτς

Στο κάδρο, όμως, παραμένει και ο Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος το 2024 οδήγησε την Ντόρτμουντ στον τελικό του Champions League. Παρότι έφυγε από τους Βεστφαλούς, το όνομά του εξακολουθεί σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ να παίζει δυνατά στη Γερμανία, με την Λεβερκούζεν να εξετάζει σοβαρά και αυτή την επιλογή.