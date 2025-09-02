Μερικές ώρες μετά την απόλυσή του από τον πάγκο της Λεβερκούζεν, ο Έρικ Τεν Χαγκ πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον σύλλογο για έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η είδηση της απόλυσης του Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της Λεβερκούζεν έχει προκαλέσει αίσθηση στη Γερμανία, αλλά και όχι μόνο. Κι αυτό φυσικά, γιατί ο Ολλανδός τεχνικός αντίκρισε την πόρτα της εξόδου μετά από μόλις τρία επίσημα παιχνίδια με τις Ασπιρίνες.

Ο... πρώην -πλέον- προπονητής της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League (20/01) στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του με την απόφαση της διοίκησης, κάνοντας λόγο για την «απόλυτη έκπληξη». Ο Τεν Χαγκ που είχε επιλεχθεί ως διάδοχος του Τσάμπι Αλόνσο, δεν... στέριωσε στη Λεβερκούζεν γνωρίζοντας την δεύτερη απόλυσή του μέσα σε διάστημε μερικών μηνών.

Οι δηλώσεις του Τεν Χαγκ

«Η απόφαση της Λεβερκούζεν ήταν μία απόλυτη έκπληξη για εμένα. Το να χωρίζουν οι δρόμοι σου με έναν προπονητή μετά από μόλις δύο ματς πρωταθλήματος είναι κάτι πρωτοφανές.

Νιώθω πως αυτή η σχέση δεν βασίστηκε ποτέ στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το φετινό καλοκαίρι, πολλοί βασικοί παίκτες που συνέβαλαν στις προηγούμενες επιτυχίες αποχώρησαν από την ομάδα. Η δημιουργία μιας νέας, συνεκτικής ομάδας είναι μια λεπτή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη.

Ένας νέος προπονητής χρειάζεται χώρο για να εφαρμόσει το όραμά του, να θέσει τα πρότυπα, να διαμορφώσει το ρόστερ και να αφήσει το αποτύπωμά του στο στιλ παιχνιδιού. Ξεκίνησα αυτή τη δουλειά με απόλυτη πεποίθηση και ενέργεια, αλλά δυστυχώς η διοίκηση δεν ήταν διατεθειμένη να μου προσφέρει τον χρόνο και την εμπιστοσύνη που χρειαζόμουν, κάτι που με λυπεί βαθιά.

Σε όλη μου την καριέρα, κάθε σεζόν την οποία ολοκλήρωσα ως προπονητής συνοδεύτηκε από επιτυχίες. Οι σύλλογοι που με εμπιστεύτηκαν ανταμείφθηκαν με επιτυχίες και τίτλους», είναι τα λόγια του Ολλανδού τεχνικού.