Ο Τεν Χαγκ αποτελεί παρελθόν από τη Λεβερκούζεν με τον Ολλανδό να...πληρώνει το φετινό χάος με τις «απίθανες» αποφάσεις της διοίκησης.

Πόσες φορές κινδύνευσε ο Έρικ τεν Χαγκ να χάσει τη θέση του, ούτε ο ίδιος δεν θα μπορούσε να θυμηθεί. Στη Γιουνάιτεντ κατάφερε να αντέξει σχεδόν τρεις σεζόν, αντιστεκόμενος πεισματικά στις πιέσεις, μέχρι να απομακρυνθεί. Στη Λεβερκούζεν, όμως, η θητεία του αποδείχθηκε πολύ πιο σύντομη και εξίσου επεισοδιακή.

Η απομάκρυνση του Τεν Χαγκ από τον πάγκο της αντιπάλου του Ολυμπιακού έγινε επίσημη μετά τη δεύτερη μόλις αγωνιστική της Bundesliga. Η εντός έδρας ήττα από τη Χόφενχαϊμ και η τραγική εμφάνιση με τη Βέρντερ Βρέμης έκαναν το κλίμα μη αναστρέψιμο. Αν και φαινομενικά πρόκειται για μια βιαστική απόφαση – δύο κακές εμφανίσεις δεν αρκούν για να κρίνουν μια σεζόν – στην πραγματικότητα ήταν η κορύφωση μιας έντονης εσωτερικής αμφισβήτησης, που υπήρχε από την πρώτη μέρα.

Ήδη πριν την έναρξη της χρονιάς, στον σύλλογο υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις για τον Ολλανδό τεχνικό. Ο τρόπος δουλειάς του, η έλλειψη επικοινωνίας με τους ποδοσφαιριστές και το γενικότερο προφίλ του, που δεν ταίριαζε με τις υψηλές προσδοκίες μετά την εποχή Αλόνσο, δημιουργούσαν ανησυχία. Οι άνθρωποι της ομάδας αναγνώριζαν ότι, ναι μεν, ο Τεν Χαγκ είχε εμπειρία από μεγάλους συλλόγους, όμως του έλειπε η ηρεμία, το κύρος και η προσωπικότητα που απαιτεί ένας σύλλογος με φιλοδοξίες τίτλου.

Tο έργο του, βέβαια, μόνο εύκολο δεν ήταν. Κλήθηκε να διαδεχθεί έναν προπονητή-σύμβολο, τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος είχε οδηγήσει τη Λεβερκούζεν στην πρώτη της αήττητη σεζόν και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επιπλέον, η αποψίλωση του ρόστερ κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο σύλλογος αποχωρίστηκε σχεδόν όλους τους βασικούς του παίκτες, ενώ προστέθηκαν 14 νέοι, αρκετοί από τους οποίους δεν είχαν καν γνωρίσει τους συμπαίκτες τους.

Δεν κέρδισε ποτέ την εμπιστοσύνη…

Παρά το ταλέντο που υπάρχει στο ρόστερ, ο Ολλανδός δεν κατάφερε να εμπνεύσει ούτε συνοχή, ούτε σταθερότητα, ούτε εμπιστοσύνη. Οι άσχημες εμφανίσεις ήρθαν νωρίς και άφησαν έκθετο όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τη διοίκηση που τον επέλεξε. Ο τεχνικός διευθυντής Σίμον Ρόλφες και ο CEO Φερνάντο Κάρο αναγκάστηκαν να αναλάβουν την ευθύνη για την επιλογή ενός προπονητή που, όπως αποδείχθηκε, δεν ταίριαξε ποτέ με τη φιλοσοφία και τη δυναμική του συλλόγου.

Εξάλλου, ο Ολλανδός δεν ήταν η πρώτη επιλογή του συλλόγου. Πριν η Λεβερκούζεν τον παρουσιάσει ως νέο προπονητή τον Μάιο, είχε προσπαθήσει να προσελκύσει τον Σεσκ Φάμπρεγας, έναν πιθανό «κλώνο» του Αλόνσο. Όταν όμως αυτό απέτυχε, οι Ρόλφες και Κάρο ενεργοποίησαν την ήδη υπάρχουσα επαφή τους με τον 55χρονο. Ήθελαν να κλείσουν εγκαίρως το θέμα προπονητή, ώστε να τον συμπεριλάβουν στον προγραμματισμό της νέας ομάδας. Μια καλή σκέψη, που όμως ίσως οδήγησε σε λάθος μονοπάτι.

Bayer 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Erik ten Hag getrennt. Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.#Bayer04 | #Werkself | #tenHag pic.twitter.com/qyuzVVrXuN September 1, 2025

Μουρίνιο; Μπα…

Η απόλυσή του, όσο άβολη κι αν ήταν, κρίνεται από πολλούς αναλυτές ως επιβεβλημένη. Στη Λεβερκούζεν δεν έχουν χρόνο για πειραματισμούς. Η ομάδα που έλαμπε πριν λίγους μήνες, σήμερα παλεύει για να αποκτήσει ταυτότητα. Και ο προπονητής της ήταν μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης. Η Λεβερκούζεν καλείται τώρα να αναζητήσει έναν νέο προπονητή, πιθανόν πιο κοντά στο μοντέλο που καθιέρωσε ο Αλόνσο: έναν νέο, επικοινωνιακό, μοντέρνο τεχνικό με ηγετικά χαρακτηριστικά. Ονόματα όπως αυτά του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και του Ζοζέ Μουρίνιο, που βρίσκονται ελεύθεροι στην αγορά, δύσκολα συγκινούν τη γερμανική διοίκηση. Όσο για τον Τεν Χαγκ, ο απολογισμός του στη Λεβερκούζεν θα μείνει ως μια σύντομη και απογοητευτική παρένθεση. Ένας προπονητής με βαρύ βιογραφικό, αλλά χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο για να ευδοκιμήσει.

Μεταγραφική φρενίτιδα…

Τις τελευταίες ημέρες, ο Σίμον Ρόλφες ίσως έπρεπε να προσέχει να μην καταλήξει να κάνει μεταγραφικές διαπραγματεύσεις με... τον εαυτό του. Τέτοιο καλοκαίρι, με τέτοιο πάρε- δώσε, δεν είχε ξαναζήσει ούτε ο ίδιος ούτε ο σύλλογος και αυτό λέει πολλά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Ράινερ Κάλμουντ αγόραζε και πουλούσε με πάθος παίκτες, λέγεται πως η διοίκηση διατηρούσε φακέλους παικτών που δεν είχαν φορέσει ποτέ τη φανέλα της αντιπάλου του Ολυμπιακού (20/01 στον Πειραιά). Παίκτες αγοράζονταν, δανείζονταν, πωλούνταν ή αποζημιώνονταν. Ο ίδιος ο Κάλμουντ δεν ήξερε πλέον ποιοι ήταν δικοί του.

Κάτι παρόμοιο λίγο έλειψε να συμβεί και στον κανονικά άψογα οργανωμένο Ρόλφες. Πριν φτάσουμε στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών είχαν αποκτηθεί 16 ποδοσφαιριστές, ενώ αποχώρησαν 11! «Μα, δεν τελειώνει ποτέ αυτό;», αναρωτήθηκε η Βild, εκφράζοντας την αγανάκτηση των φιλάθλων που βλέπουν τους παίκτες που έγραψαν ιστορία τους να πωλούνται μαζικά.

Ρόλφες και Φάλκενμπεργκ δούλεψαν σε τρελούς ρυθμούς και η «ανακαίνιση» έφτασε μέχρι την τελευταία ώρα (παίρνει Φερνάντες, δίνει Ινκάπιε). Το μπάτζετ το επιτρέπει: οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 260 εκατομμύρια ευρώ, ένδειξη της καλής δουλειάς στις μεταγραφές των προηγούμενων ετών. Όπως σχολιάζουν και οι Γερμανοί: «Μήπως ο σύλλογος θα χρειαστεί να διοργανώσει βραδιές γνωριμίας, με κονκάρδες ονομάτων για να γνωριστούν οι παίκτες μεταξύ τους»;

Η ανάθεση του περιβραχιονίου αρχηγού στον Ρόμπερτ Άντριχ δεν ήταν φόρος τιμής στον διεθνή μέσο, αλλά περισσότερο λύση ανάγκης. Ποιον άλλον θα μπορούσε να διαλέξει ο τεν Χαγκ; Οι ηγετικές προσωπικότητες αποχώρησαν, οι ντόπιοι είναι ελάχιστοι. Από τον Ρόλφες δεν έχουν ακουστεί παράπονα ή στεναγμοί. Οι μεταγραφές μπορούν να είναι και διασκέδαση, αν έχεις ιδέες και χρήματα. Ίσως αυτό το καλοκαίρι να έχει δημιουργηθεί μια νέα υποψήφια πρωταθλήτρια. Αλλά αυτό θα φανεί σε δύο, τρία χρόνια.