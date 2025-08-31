Ο Γκιρασί πήρε το... όπλο του και εκτέλεσε την Ουνιόν Βερολίνου, με την Ντόρτμουντ να κάνει «σεφτέ» στις νίκες στη φετινή Bundesliga επικρατώντας 3-0. «Μοιραίος» για την Βόλφσμπουργκ ο Κουλιεράκης.

Ο Γκιρασί συνεχίζει από εκεί που το άφησε για την Ντόρτμουντ την περασμένη σεζόν, να σκοράρει και να την οδηγεί σε νίκες. Έτσι έγινε και στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», όπου οι Βεστφαλοί επικράτησαν της Ουνιόν Βερολίνου με 3-0 φτάνοντας παράλληλα στην πρώτη τους νίκη στην Bundesliga.

Η ανωτερότητα της Ντόρτμουντ στο α' μέρος μετουσιώθηκε σε γκολ από τον Γκιρασί που με κοντινή προβολή στο 44' έδωσε προβάδισμα στην ομάδα ανοίγοντας τον δρόμο για το «τρίποντο». Ο ίδιος, μετά από ένα υπέροχο ένα-δύο με τον Μπάιερ, διπλασίασε με... τσίμπημα τα τέρματα των γηπεδούχων στο 58' καθιστώντας στέρεες τις βάσεις για την επικράτηση των Βεστφαλών. Το «κερασάκι» προσέθεσε στο 81ο λεπτό ο Νμετσά με ωραίο σκαστό σουτ.

Η Μάιντς «πλήγωσε» στο φινάλε την Βόλφσμπουργκ

Μέχρι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Μάιντς, η Βόλφσμπουργκ κρατούσε σφιχτά τη νίκη, αλλά οι φιλοξενούμενοι την εκτέλεσαν στο 89'. Οι Λύκοι πήραν το προβάδισμα με τον Τσέντερ στο 9ο λεπτό, όμως στη συνέχεια η Μάιντς κυριάρχησε. Μάλιστα, είχε και δοκάρι, προτού ο Κωνσταντίνος Κουλιέρακης υποπέσει σε παράβαση πέναλτι, κάνοντας χέρι. Ο Αμίρι ευστόχησε ισοφαρίζοντας για το τελικό 1-1, ενώ μάλιστα η Μάιντς παραλίγο να «κλέψει» τη νίκη στις καθυστερήσεις, με το δοκάρι να σταματάει ξανά την προσπάθεια των παικτών της. Η Βόλφσμπουργκ έμεινε με δέκα παίκτες.