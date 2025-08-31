Επίσημη πρόταση στην Αταλάντα για τον Αντεμόλα Λούκμαν κατέθεσε η Μπάγερν Μονάχου που θέλει να ενισχύσει περαιτέρω την επιθετική της γραμμή.

Το μέλλον του Αντεμόλα Λούκμαν μοιάζει να απομακρύνεται από την Αταλάντα. Οι σχέσεις του Νιγηριανού φορ με τους Μπεργκαμάσκι απέχουν πολύ από το να θεωρούνται «υγιείς», καθώς ο 27χρονος έχει δηλώσει δημόσια την επιθυμία του να φύγει από τον σύλλογο.

Στο... κόλπο για την απόκτησή του έχει μπει και η Μπάγερν Μονάχου, η οποία μάλιστα φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στην Αταλάντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση αφορά δανεισμό συνοδευόμενο ωστόσο από ένα σημαντικό ποσό οψιόν αγοράς.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, η Ίντερ είχε ενδιαφερθεί για τον Λούκμαν, όμως η Αταλάντα ήταν αποφασισμένη να τον κρατήσει ρίχνοντας «άκυρο» στα 45 εκατ. ευρώ τρων Νερατζούρι. Κάτι που έκανε έξαλλο τον Νιγηριανό επιθετικό, ο οποίος είχε επιτεθεί μέσω δημοσίευσης στα social media στην ομάδα του ισχυριζόμενος πως η διοίκηση παραβιάζει τη συμφωνία που είχε κάνει μαζί του.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Λούκαμ είχε ζητήσει δημόσια να αποχωρήσει από την ομάδα που στεκόταν εμπόδιο στην καριέρα του.