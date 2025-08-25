Bundesliga - Κουλιεράκης: Στην καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας
Στην καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga επέλεξε το Kicker τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.
Ο Έλληνας αμυντικός ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους της Bόλφσμπουργκ στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του κόντρα στη Χάιντενχαϊμ (3-1). Ηταν και ο μοναδικός παίκτης των «Λύκων» που βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής που ανακοίνωσε το Kicker. Ο Κουλιεράκης ήταν εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του, αλλά και στις μονομαχίες που έδωσε και βοήθησε τα μέγισα στο διπλό της Βόλφσμπουργκ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.