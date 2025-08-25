Στην καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga επέλεξε το Kicker τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Ο Έλληνας αμυντικός ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους της Bόλφσμπουργκ στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του κόντρα στη Χάιντενχαϊμ (3-1). Ηταν και ο μοναδικός παίκτης των «Λύκων» που βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής που ανακοίνωσε το Kicker. Ο Κουλιεράκης ήταν εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του, αλλά και στις μονομαχίες που έδωσε και βοήθησε τα μέγισα στο διπλό της Βόλφσμπουργκ.