Το ρόδι των στραβοπατημάτων έσπασε στο ντεμπούτο του στη Γερμανία ο Έρικ Τεν Χαγκ αφού η Λεβερκούζεν ηττήθηκε εντός έδρας από τη Χόφενχαϊμ. Νίκες για την Άουγκσμπουργκ του - σκόρερ - Γιαννούλη και τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.

Δεν... πήγε και πολύ καλά αυτό. Ο Έρικ Τεν Χαγκ σίγουρα ήλπιζε να ξεκινήσει τη νέα του εποχή στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με τρίποντο, όμως η Χόφενχαϊμ είχε διαφορετική άποψη και «λέκιασε» το ντεμπούτο του Ολλανδού. Οι Ασπιρίνες ηττήθηκαν με ανατροπή στην έδρα τους (2-1) και μπήκαν στη νέα σεζόν με στραβοπάτημα.

Ο νεοαποκτηθέντας Τζάρελ Κουάνσα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ από το κόρνερ του Γκριμάλδο στο 6', όμως η Λεβερκούζεν δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Η Χόφενχαϊμ ανέβασε στροφές και στο 25' ισοφάρισε με τον Ασλάνι. Την ισορροπημένη φύση του ματς έσπασε στο 52' ο Τιμ Λέμπερλε που έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του και ουσιαστικά της χάρισε τη νίκη, μιας και οι παίκτες του Τεν Χαγκ, όσο κι αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Ο σκόρερ Γιαννούλης άνοιξε το δρόμο της Άουγκσμπουργκ

Πρεμιέρα με διπλό για την Άουγκσμπουργκ με υπογραφή του Δημήτρη Γιαννούλη! Ο Έλληνας αριστερός μπακ άνοιξε το σκορ και μαζί το δρόμο της νίκης για τους Βαυαρούς που επικράτησαν 3-1 επί της Φράιμπουργκ. Στο 32΄η μπάλα στρώθηκε στην περιοχή, ο Γιαννούλης εκτέλεσε και με τη βοήθεια της κόντρας βρήκε δίχτυα στη Bundesliga μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Στο 42΄ο Ματσιμά έγραψε το 2-0, με τον Βολφ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου να κλειδώνει το τρίποντο. Το μόνο που κατάφερε η Φράιμπουργκ ήταν να μειώσει σε 3-1 με τον Γκριφό από το σημείο του πέναλτι.

Ανελέητη τεσσάρα για την Άιντραχτ

Εντυπωσιακή ήταν στην πρεμιέρα της στην Bundesliga η Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Οι Αετοί δεν άφησαν περιθώρια... αμφισβήτησης στη Βέρντερ Βρέμης και τη διέλυσαν με εντυπωσιακή τεσσάρα (4-1) στην έδρα τους για να ξεκινήσουν ιδανικά τη νέα σεζόν. Ο 19χρονος Ουζούν άνοιξε το σκορ στο 22' και στη συνέχεια με δύο ασίστ παρέδωσε την μπαγκέτα στον 20χρονο Μπαχογιά που με ντοπιέτα έβαλε τη δική του υπογραφή στο τρίποντο και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στρο 3-0.

Η Βέρντερ μειώσε προσωρινά με τον Νάινμα στο 48', αλλά η Άιντραχτ «σκότωσε» τα όποια όνειρα επιστροφής κάνοντας το 4-1 με ωραίο γκολ του Κνάουφ στο 70'.

Ιδανική πρεμιέρα για Ουνιόν

Με το δεξί στη νέα σεζόν η Ουνιόν Βερολίνου, η οποία λύγισε με 2-1 τη Στουτγκάρδη στη γερμανική πρωτεύουσα. Ο Ανσά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Βερολίνου στο 18΄, προτού γράψει το 2-0 στο 45΄+4΄. Η Στουτγκάρδη μείωσε στο 86΄με τον Τόμας στο 86΄και βρήκε δίχτυα ξανά με τον Βολτεμάντε στις καθυστερήσεις, αλλά το γκολ ισοφάρισης ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γερμανού.

Τριάρα και διπλό για τη Βόλφσμπουργκ

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε και η Βόλφσμπουργκ του (βασικού) Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που επικράτησε 3-1 επί της Χάιντενχαϊμ. Οι Λύκοι προηγήθηκαν με τον Σκοβ Όλσεν στο 20΄, προτού οι γηπεδούχοι ισοφαρίσουν με τον Κιέντζα εννιά λεπτά αργότερα. Το δεύτερο ημίχρονο ωστόσο ανήκε αποκλειστικά στους Λύκους που με γκολ των Σβάνμπεργκ (66΄) και Αμουρά (87΄) κλείδωσε το τρίποντο.