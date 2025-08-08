Μπάγερν Μονάχου: Η Αλ Νασρ ξεκίνησε επαφές για την απόκτηση του Κομάν
Δεν σταματάει πουθενά η Αλ Νασρ! Η ομάδα της Saudi Pro League μετά την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ από την Τσέλσι αλλά και τη διαφαινόμενη «κλοπή» του Ινίγο Μαρτίνεθ από την Μπαρτσελόνα, είναι έτοιμη για ένα ακόμη «μπαμ».
Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Σαουδάραβες έχουν στοχεύσει στο όνομα του Κίνγκσλεϊ Κομάν, με τον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου να αποτελεί πλέον τον νούμερο ένα στόχο τους για τη συνέχεια του μεταγραφικού παζαριού.
Ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως η Αλ Νασρ ξεκίνησε τις πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει στην Αραβία τον 29χρονο winger που ήδη μετράει στην καριέρα του 29 τρόπαια με Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μπάγερν.
🚨💣 EXCLUSIVE: Al Nassr open talks to sign Kingsley Coman from FC Bayern! 🇸🇦
Club to club negotiations started as Coman is now top target for Al Nassr at winger position.
🟡🔵 After Iñigo Martínez coming soon and João Félix done, Coman can be the next one for Al Nassr. pic.twitter.com/Oc7QGRvifn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.