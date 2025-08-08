Ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία έχει βαλθεί να «τρελάνει» την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας -και- την απόκτηση του Κίνγκσλεϊ Κομάν.

Δεν σταματάει πουθενά η Αλ Νασρ! Η ομάδα της Saudi Pro League μετά την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ από την Τσέλσι αλλά και τη διαφαινόμενη «κλοπή» του Ινίγο Μαρτίνεθ από την Μπαρτσελόνα, είναι έτοιμη για ένα ακόμη «μπαμ».

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Σαουδάραβες έχουν στοχεύσει στο όνομα του Κίνγκσλεϊ Κομάν, με τον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου να αποτελεί πλέον τον νούμερο ένα στόχο τους για τη συνέχεια του μεταγραφικού παζαριού.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως η Αλ Νασρ ξεκίνησε τις πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει στην Αραβία τον 29χρονο winger που ήδη μετράει στην καριέρα του 29 τρόπαια με Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μπάγερν.