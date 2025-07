«Χαλάει» η διαφαινόμενη μετακίνηση του Βόλτεμαντε στους πρωταθλητές Γερμανίας, με τον CEO της Στουτγκάρδης να δηλώνει πως δύσκολα θα παραχωρηθεί ο παίκτης, παρά την προφορική συμφωνία του ίδιου με την ομάδα του Κομπανί.

«Μπλόκο» στη μεταγραφή του Νικ Βόλτεμαντε βάζει ο CEO της Στουτγκάρδης, Αλεξαντερ Βέρλε. Παρά τη διαφαινόμενη μετακίνηση του 23χρονου επιθετικού στην Μπάγερν Μονάχου, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου «κόβει» τις ορέξεις των Βαυαρών.

Όπως αποκάλυψε ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Βέρλε τόνισε πως η Στουτγκάρδη δεν θα αφήσει τον παίκτη να αποχωρήσει, εκτός αν οι Βαυαροί κάνουν κάτι «εξαιρετικό», εννοώντας προφανώς κάποια πρόταση που θα τους... αναγκάσει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μέχρι στιγμής πάντως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, με τις μοναδικές επαφές των δυο κλαμπ να είναι μέσω τηλεφώνου.

Θυμίζουμε ότι ο Βόλτεμαντε έχει δώσει τα χέρια με την Μπάγερν για συνεργασία πέντε ετών, η οποία όμως τη δεδομένη στιγμή είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.

🚨🧨 Stuttgart’s CEO Alexander Wehrle about Nick #Woltemade: “We are not letting him go. He will also be playing with us next season,” he says via Stuttgarter Nachrichten.



⚠️ However, for the first time, Wehrle is leaving the door open for a transfer, saying: “Unless Bayern do… pic.twitter.com/TwOxscr29y