Ο Γάλλος επιθετικός είναι και πάλι στο στόχαστρο των Βαυαρών, μετά το «ναυάγιο» στις περιπτώσεις Βιρτς και Νίκο Γουίλιαμς

Η Μπάγερν Μονάχου θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή, μετά την αποχώρηση των Σανέ και Μίλερ, όμως οι περιπτώσεις που «τσέκαρε» μέχρι στιγμής.... απέτυχαν.

Τόσο ο Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος υπέγραψε στη Λίβερπουλ, όσο και ο Νίκο Γουίλιαμς που εν τέλει ανανέωσε για... μια δεκαετία με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αποτελούσαν στόχους των πρωταθλητών Γερμανίας, δίχως όμως αίσιο τέλος. Έτσι, οι Βαυαροί στρέφονται σε μια...γνώριμη περίπτωση.

Όπως τον περασμένο χειμώνα, έτσι και τώρα, φέρεται πως μπαίνει ξανά στο προσκήνιο ο Κρίστοφερ Ενκουνκού. Ο άσος της Τσέλσι αρέσει στον Βινσέντ Κομπανί και τους συνεργάτες του και σύμφωνα με το Athletic αποτελεί πλέον ξεκάθαρο στόχο της Μπάγερν και μένει να δούμε αν (και πότε) θα ξεκινήσουν οι επαφές.

Θυμίζουμε βέβαια πως στο... τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση του Λουίς Ντίας, ο οποίος όμως φαίνεται πως έχει ως προτεραιότητα την Μπαρτσελόνα.

