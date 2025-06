Ο 22χρονος winger είναι περιζήτητος και οι Βαυαροί θέλουν να μπουν «σφήνα» στις προσπάθειες της Τσέλσι και να τον πάρουν εκείνοι από το Βεστφάλεν.

Μοιάζει αρκετά απίθανό ο Μπάινο Γκίτενς να βρίσκεται στο ρόστερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά το πέρας του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού. Ο νεαρός άσος αρέσει σε αρκετά ευρωπαϊκά κλαμπ, με την Τσέλσι ωστόσο να τον έχει σε «στενό» μαρκάρισμα, έχοντας μάλιστα έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Ωστόσο, δημοσίευμα της Kicker αναφέρει πως τις τελευταίες ώρες η Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να μπει «σφήνα» στην υπόθεση και να διεκδικήσει την υπογραφή του. Οι πρωταθλητές Γερμανίας επιθυμούν ενίσχυση στα «φτερά», όμως το ενδιαφέρον τους για τον Νίκο Γουίλιαμς δύσκολα θα προχωρήσει, αφού ο ίδιος επιθυμεί διακαώς να πάει στην Μπαρτσελόνα.

Έτσι, οι Βαυαροί στρέφονται στην περίπτωση Γκίτενς, με το ρεπορτάζ μάλιστα να γράφει πως ήδη έχει γίνει η πρώτη επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, για τον οποίο η Μπορούσια ζητάει πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

🚨 BREAKING!



Bayern Munich are stepping up their pursuit of Jamie Gittens. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Talks have already started with the player, with Max Eberl leading the charge. 🍿



