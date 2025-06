Μία «ανάσα» μακριά από τη Λεβερκούζεν φαίνεται πως βρίσκεται ο Τζάρελ Κουάνσα της Λίβερπουλ, καθώς ο 22χρονος στόπερ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τις Ασπιρίνες.

Θέμα ωρών θεωρείται πλέον η μεταγραφή του Τζάρελ Κουάνσα στη Λεβερκούζεν. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ βρισκόταν στη λίστα του γερμανικού συλλόγου τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο ίδιος φαίνεται πως έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τις Ασπιρίνες.

Σε καλό δρόμο είναι και οι επαφές μεταξύ των δύο ομάδων, αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του deal. Το οποίο πάντως δεν θα έχει κάποια οικονομική σύνδεση με την διαφαινόμενη μεταγραφή του Φλόριαν Βριτς στη Λίβερπουλ.

Ο ίδιος ο Κουάνσα είχε δηλώσει πρόσφατα έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του και σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports» η Λίβερπουλ θα ζητήσει από τη Λεβερκούζεν λίγο πάνω από 40 εκατ. ευρώ για τον Κουάνσα. Γέννημα-θρέμμα των Reds, ο 22χρονος έκανε το ντεμπούτο του το 2023 έχοντας καταγράψει συνολικά 58 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Ο Άγγλος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Τζόναθαν Τα στο κέντρο της άμυνας, μετά την αποχώρηση του τελευταίου για την Μπάγερν Μονάχου.

🚨 Bayer Leverkusen close to agreement with Liverpool to sign Jarell Quansah. No formal bid from #Bayer04 to #LFC yet but talks progressing towards deal being done for just north of €40m. Personal terms for 22yo defender no issue. W/ @SebSB @TheAthleticFC https://t.co/lDM3223JfM