Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ, καθώς η Σάντερλαντ αποδέχθηκε την πρόταση των Βεστφαλών, βαδίζοντας στα βήματα του αδερφού του, Τζουντ.

Ακόμη ένας... Μπέλινγκχαμ ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ! Μετά τον Τζουντ, οι Βεστφαλοί θα κάνουν δικό τους τον 19χρονο αδερφό του, Τζόουμπ, καθώς η Σάντερλαντ είπε το «ναι» στον γερμανικό σύλλογο.

Ο παίκτης είχε ήδη συμφωνήσει με την Ντόρτμουντ και απέμενε η αποδοχή της αγγλικής ομάδας που πρόσφατα πανηγύρισε την άνοδό της στην Premier League. Η Σάντερλαντ έκανε δεκτή την πρόταση ύψους 33 (+ 5) εκατ. ευρώ που αναμένεται να αποτελέσει ποσό-ρεκόρ για την ιστορία της ομάδας.

🚨🟡⚫️ EXCL: Jobe Bellingham to Borussia Dortmund, here we go! 💣



€33m fixed fee, €5m add-ons to Sunderland… and also 15% sell-on clause.



Record sale for #SAFC and huge fee after initial €20m bid rejected. Excellent addition for BVB.



Another Bellingham in Dortmund! 🫂🐝 pic.twitter.com/2W0pRcTHel