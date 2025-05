Τον αντικαταστάτη του Τσάμπι Αλόνο για την τεχνική ηγεσία φαίνεται πως επέλεξε η Λεβερκούζεν, η οποία κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία με τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Εποχή Έρικ Τεν Χαγκ φαίνεται πως ξημερώνει στη Λεβερκούζεν. Μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο που κατευθύνεται προς... Μαδρίτη, οι Ασπιρίνες βρίσκονται σε αναζήτηση ενός προσώπου που θα αναλάβει το βάρος της διάδοχης κατάστασης και φαίνεται πως κατέληξαν στην περίπτωση του Ολλανδού.

Ο 55χρονος κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον περασμένο Νοέμβριο, όμως πλέον ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή τους στους πάγκους.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι δυο πλευρές κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους από την επόμενη σεζόν και απομένουν μονάχα λεπτομέρειες για να σφραγιστεί στο deal.

Αν και ο Τεν Χαγκ παρέμενε ανοικτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Premier League, οι επαφές με τη Λεβερκούζεν αποδείχθηκαν γόνιμες και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga.

Bayer Leverkusen have reached an agreement in principle to appoint former Manchester United manager Erik ten Hag as their head coach.



The Bundesliga club are now working on documentation as they seek to finalise Ten Hag’s appointment.@David_Ornstein



