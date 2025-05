Η Μπάγερν Μονάχου και ο Γιονατάν Τα κατέληξαν σε συμφωνία, με τον Γερμανό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας στους Βαυαρούς.

Αν και ο Γιονατάν Τα είχε συμφωνήσει εδώ και πολλούς μήνες να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, τα οικονομικά προβήματα των Καταλανών φαίνεται πως άλλαξαν τα δεδομένα, με τον 29χρονο να κλείνει τελικά στην Μπάγερν.

Σύμφωνα με τον Σαντί Αουνά, οι Βαυαροί θα αποκτήσουν τον παίκτη ως ελεύθερο, προσφέροντάς του συμβόλαιο τετραετούς διαρκειάς με απολαβές που θα φτάνουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρά τη συμφωνία που υπάρχει με την ομάδα του Χάνσι Φλικ, ο ίδιος έχει πει το «ναι» στους Γερμανούς, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Μπάγερν να είναι αισιόδοξη για την απόκτησή του.

Ο 29χρονος οπισθοφύλακας παίζει στη Λεβερκούζεν την τελευταία δεκαετία και έχει καταγράψει 402 συμμετοχές με τη φανέλα της, έχοντας σκοράρει και 18 τέρματα. Μετά από ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο Γερμανίας ετοιμάζεται πλέον να μετακομίσει στο Μόναχο.

