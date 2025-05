Η Μάντσεστερ Σίτι μπαίνει γερά στο κόλπο της απόκτησης του Φλοριάν Βιρτζ, ο οποίος ταξίδεψε στο Μάντσεστερ για να διαπραγματευτεί δια ζώσης με τους ανθρώπους της ομάδας.

Το «πόκερ» γύρω από την απόκτηση του Φλοριάν Βιρτζ γίνεται όλο και πιο έντονο! Αν και η Μπάγερν φαίνεται να κατάφερε να έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό, η Μάντσεστερ Σίτι δεν παρατάει την υπόθεσή του κι έκανε το πρώτο βήμα αντεπίθεσης.

Σύμφωνα με την «BILD» ο μεσοεπιθετικός της Λεβερκούζεν ταξίδεψε την Τρίτη (13/5) στο Μάντσεστερ για να συναντηθεί με ανθρώπους της Σίτι και να εξερευνήσουν την πιθανότητα συνεργασίας τους.

Την ίδια στιγμή οι Πολίτες φέρεται να έχουν καταθέσει ήδη επίσημη πρόταση στις Ασπιρίνες που από την πλευρά τους προτιμούν να τον πουλήσουν σε ομάδα του εξωτερικού, παρά στην αντίπαλη Μπάγερν. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέπει στον Βιρτζ τον διάδοχο του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη μεσαία γραμμή των Citizens και πιέζει προσωπικά για την απόκτησή του.

Πλέον φαίνεται πως μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι ξεπροβάλει στο ορίζοντα για τα... μάτια του Γερμανού, ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι θα κληθεί να πάρει μια οριστική απόφαση.

