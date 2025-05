Το Sky Sports κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα σε Λεβερκούζεν και Σίτι για τη μεταγραφή του Φλοριάν Βιρτς, παρά το ότι η Μπάγερν έχει δώσει τα χέρια με τον 22χρονο παίκτη.

Λίγες ημέρες πριν, η Bild μετέδωσε ότι Μπάγερν και Λεβερκούζεν τα έχουν βρει σε όλα για τον Φλοριάν Βιρτς, με τον Γερμανό να ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μόναχο αντί ενός ποσού-ρεκόρ που αγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ. Παρά το ότι το deal αυτό φαινόταν τελειωμένη υπόθεση, το σήριαλ της μεταγραφής του 22χρονου στους Βαυαρούς φαίνεται πως έχει πάρει νέα τροπή.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από το Sky Sports, η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταφέρει να πείσει τις Ασπιρίνες να απορρίψουν τις άλλες προτάσεις για τον παίκτη και ύστερα από πολύμηνες συζητήσεις έδωσε τα χέρια με τους Γερμανούς για την απόκτησή του το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, οι Citizens δεν έχουν μιλήσει με τον ίδιο τον Βιρτς.

Επιθυμία του ίδιου είναι να παίξει στην Μπάγερν με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά και από την πλευρά της η ομάδα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να φέρει τον 22χρονο χαφ στην «Allianz Arena», κάνοντάς τον τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της με ένα συμβόλαιο που ξεπερνά αυτό του Χάρι Κέιν.

‼️Bayer Leverkusen and Man City have reached a verbal agreement over the transfer of Florian Wirtz.



However, Bayern Munich have still offered the player the best salary proposal.



— @SkySport