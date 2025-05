Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον προπονητή της, Ραλφ Χάσενχουτλ, μετά την ήττα με 4-0 από την Ντόρτμουντ.

Με δυο γκολ των Γκιρασί και Αντεγιέμι η Ντόρτμουντ «διέλυσε» με 4-0 τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη και πάτησε στην πρώτη τετράδα της Bundesliga. Μετά την «τεσσάρα» αυτή, οι εξελίξεις ήταν άμεσες στο στρατόπεδο των Λύκων, οι οποίοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον προπονητή τους, Ραλφ Χάσενχουτλ.

Παρά το ότι έχει εξασφαλιστεί η παραμονή τους στην κατηγορία, όντες στη 12η θέση με 39 βαθμούς, η διοίκηση αποφάσισε να γυρίσει σελίδα απομακρύνοντας τον Γερμανό τεχνικό, που είχε αναλάβει τα ηνία το Μάρτιο του 2024.

Σε 44 παιχνίδια, είχε απολογισμό 17 νίκες, 9 ισοπαλίες και 18 ήττες, ενώ μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του, θα αναλάβει προσωρινά ο προπονητής της Κ19, Ντάνιελ Μπάουερ.

Separate Ways: VfL Wolfsburg and Ralph Hasenhüttl have ended their collaboration with immediate effect. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/hmc833wPsB