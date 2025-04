Απίθανα πράγματα στο Ουνιόν Βερολίνου - Στουτγκάρδη, εκεί όπου οι δύο ομάδες... σταμάτησαν στο 4-4 στο πρώτο μόνο ημίχρονο.

Αυτό το ημίχρονο δεν το έχετε δει ξανά! Μέσα σε 45 λεπτά Ουνιόν Βερολίνου και Στουτγκάρδη βάλθηκαν να… τρελάνουν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αφού το μεταξύ τους ματς έληξε 4-4 στο πρώτο μέρος! Οι δύο ομάδες μάλιστα έσπασαν και ρεκόρ, αφού ποτέ ξανά σε ένα παιχνίδι στην Bundesliga δεν επιτεύχθηκαν οκτώ τέρματσ σε ένα 45λεπτο.

This was the FIRST HALF between Union Berlin and Stuttgart! 😳🔥 pic.twitter.com/kky61J6J1y