Το μέλλον του μακριά από την Μπάγερν Μονάχου βλέπει ο Κίνγκσλεϊ Κομάν που φαίνεται να... ψηφίζει τη Σαουδική Αραβία για τη συνέχεια της καριέρας του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Διατεθειμένος να αφήσει την Μπάγερν Μονάχου, αλλά και την Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι είναι ο Κίνγκσλεϊ Κομάν σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», για χάρη της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, και οι Βαυαροί από την πλευρά τους φαίνονται πρόθυμοι να παραχωρήσουν τον παίκτη, για τον οποίο αξιώνουν ένα ποσό της τάξεως των 30-40 εκατ. ευρώ. Για την ώρα, στο μυαλό του Κομάν βρίσκεται η Saudi Pro League, ενώ όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, η Λίβερπουλ είναι εκείνη που έχει κάνει... κρούση για τον 28χρονο χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις.

