Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Τζαμάλ Μουσιάλα μέχρι το 2030, με τον νεαρό Γερμανό να παίρνει ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αλόνσο Ντέιβις, η Μπάγερν Μονάχου είχε ακόμη μία σημαντική επιτυχία, αφού «σφράγισε» επίσημα την παραμονή του Τζαμάλ Μουσιάλα στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κρίστιαλ Φαλκ της «Bild» για να το πετύχει αυτό χρειάστηκε να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, προσφέροντας στον 21χρονο Γερμανό επιθετικό μέσο ένα συμβόλαιο που προβλέπει για κείνον ετήσιες αποδοχές ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συμπεριλάβουν και μία ρήτρα στην συμφωνία τους, το ύψος της οποίας φτάνει τα 175 εκατ. ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτή θα είναι διαθέσιμη για όλη την διάρκεια του νέου συμβολαίου που υπέγραψαν.

