Διπλή ατυχία για τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος στη φάση της αποβολής του κόντρα στην Λεβερκούζεν έσπασε το πλευρό του και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο του 2024.

Όσο πάει και χειρότερο γίνεται το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν για τον Μάνουελ Νόιερ. Δεν φτάνει ότι κόντρα στις Ασπιρίνες ο Γερμανός αντίκρισε την πρώτη κόκκινη κάρτα της καριέρας του, στην ίδια φάση έσπασε το πλευρό του και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς!

Αν και μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο υποψίες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο Βίνσεντ Κομπανί στις τελευταίες του δηλώσεις αποκάλυψε πως ο Γερμανός τερματοφύλακας έσπασε το πλευρό όταν συγκρούστηκε με τον Φρίμπονγκ της Λεβερκούζεν και θα επιστρέψει πλέον στην αγωνιστική δράση από το 2025.

«Έχει σπασμένο πλευρό. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν θα παίξει ξανά φέτος. Το σημαντικό είναι ότι αναρρώνει τώρα. Ας ελπίσουμε ότι ο Μάνουελ θα επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα τον Ιανουάριο» τόνισε στη συνέντευξή Τύπου ενόψει του αγώνα κόντρα στη Σαχτάρ ο προπονητής της Μπάγερν.

Όπερ σημαίνει πως οι Βαυαροί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του 38χρονου κόντρα σε Σαχτάρ, Μάιντς και Λειψία, με τον Νόιερ πλέον να κάνει αγώνα δρόμου για την αναμέτρηση κόντρα στη Γκλάντμπαχ στις 11 Ιανουαρίου.

MANUEL NEUER RECEIVES HIS FIRST EVER RED CARD FOR CLUB OR COUNTRY FOR THIS HIT HE LAID ON JEREMIE FRIMPONG 😳 pic.twitter.com/aq3XbDvQYM