Σύμφωνα με τον έγκριτο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Ντόρτμουντ θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ κι έχει συμβόλαιο με ισχύ ως το 2028.

Το όνομα «Μπέλινγκχαμ» συνδέθηκε με την Ντόρτμουντ άρρηκτα τα τελευταία χρόνια, καθώς ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης,Τζούντ, μεγαλούργησε εκεί, γεγονός που οδήγησε στη μεταγραφή του στη Βασίλισσα το καλοκαίρι του 2023. Ο ίδιος ο Άγλλος έχει μιλήσει για τους δεσμούς που έχει με τους Βεστφαλούς και για την αγάπη που έλαβε από τον κόσμο όσο αγωνιζόταν εκεί και πλέον στα χνάρια του είναι έτοιμος να βαδίσει και ο μικρός αδερφός του, Τζόουμπ.

Ο 19χρονος είναι παίκτης της Σάντερλαντ κι έχει έναν ρόλο-κλειδί στην ομάδα, που τον κοστολογεί στα 25 εκατ. Ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ σε 13 εμφανίσεις στην Championship την τρέχουσα σεζόν. Το συμβόλαιο του νεαρού μεσοεπιθετικου έχει ισχύ μέχρι το 2028, ωστόσο η BVB θα εξετάσει οποιαδήποτε συμφέρουσα πρόταση γίνει για τον Άγγλο.

Σύμφωνα με το Sky Sports και τον Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Ντόρτμουντ θέλει να αποκτήσει και τον έτερο αδελφό Μπέλινγκχαμ, έχοντας ήδη επικοινωνήσει με το οικογενειακό περιβάλλον του μέσω του επικεφαλής της ομάδας σκάουτινγκ. Οι Γερμανοί, θα συναντήσουν ανταγωνισμό αν αποφασίσουν να κινηθούν για τη μεταγραφή του 19χρονου, καθώς ο ίδιος βρίσκεται ήδη στα ραντάρ αρκετών αγγλικών ομάδων, όπως η Γουέστ Χαμ.

