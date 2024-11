Το όνομα του Γιόκερες απασχολεί ήδη όλους τους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η Μπάγερν δεν αποτελεί εξαίρεση, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.

Ο Βίκτορ Γιόκερες «τρελαίνει» την Ευρώπη με τα γκολ και τις εμφανίσεις του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας κι εύλογα αναμένεται να αποτελέσει το μήλον της έριδος για τους κορυφαίους συλλόγους το επόμενο καλοκαίρι.

Τα Λιοντάρια ετοιμάζονται για την πώληση-ρεκόρ της ιστορίας τους και μάλιστα σε... τιμή ευκαιρίας για τους υποψήφιους «μνηστήρες», αφού είναι διατεθειμένοι να ανάψουν πράσινο φως σε μια πρόταση 60-70 εκατ. ευρώ προκειμένου να μη σταθούν εμπόδιο στο step-up του αγαπημένου τους Σουηδού.

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, εκτός από τον... αγγλικό εμφύλιο που διαφαίνεται για την περίπτωσή του, έχουν κάνει ήδη μια πρώτη κρούση για την περίπτωσή του και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του γερμανικού Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις για τον Γιόκερες και θα συνεχίσουν να το κάνουν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, δείχνοντας πως ενδέχεται να κάνουν την κίνησή τους για να τον αποκτήσουν, παρά την ταυτόχρονη παρουσία του Χάρι Κέιν στην κορυφή της επιθετικής τους γραμμής.

🚨🔴 FC Bayern have inquired about Viktor #Gyökeres and gathered information, but no further action has been taken yet.



Nearly all top European clubs have already made similar inquiries in recent weeks and continue to do so. Bayern plan to continue closely monitoring his… pic.twitter.com/HHxcMQJiZD