Ο Τζίμας σκόραρε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το ένα με τρομερό τακουνάκι (vid)

Ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε δύο γκολ μόλις στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα της Νυρεμβέργης με την Γκρόιτερ Φιρτ, το πρώτο μ' ένα υπέροχο τελείωμα με τακουνάκι.

Εκπληκτική εμφάνιση κάνει ο Στέφανος Τζίμας απέναντι στην Γκρόιτερ Φιρτ. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός της Νυρεμβέργης πρόλαβε να σημειώσει δύο γκολ μόλις στο πρώτο μέρος του αγώνα, βάζοντας μάλιστα το ένα από τα δύο με τακουνάκι υψηλής κλάσης.

Ο Τζίμας έπιασε δουλειά αρχικά στο 18ο λεπτό, όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Σοάρες έκανε την συρτή σέντρα και ο Έλληνας επιθετικός μπήκε στην φάση και νίκησε τον αντίπαλο κίπερ μ' ένα τρομερό τακουνάκι.

Όμως δεν έμεινε εκεί. Στο 34' «χτύπησε» και πάλι. Ο συμπαίκτης του, Τζούστβαν βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα της Γκρόιτερ Φιρτ, εκτέλεσε, αλλά νικήθηκε, με τον Τζίμα να πηγαίνει πρώτος στο ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 της ομάδας του και το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

