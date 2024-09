Ο Κουλιεράκης πιστώθηκε την ασίστ για το 3-2 της Βόλφσμπουργκ κόντρα στη Λεβερκούζεν, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Στο αρχικό σχήμα της Βόλφσμπουργκ για το παιχνίδι της κόντρα στην νταμπλούχο Λεβερκούζεν βρίσκεται ο Κουλιεράκης και στην ανάπαυλα της αναμέτρησης οι «λύκοι» προηγούνται 3-2.

Μάλιστα από τα πόδια του Ελληνα στόπερ ξεκίνησε το 3ο τους γκολ που σημείωσε ο Σβάνμπεργκ λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου και του πιστώνεται ως ασίστ.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιξε για τον Σουηδό συμπαίκτη του, εκείνος κουβάλησε για μερικά μέτρα την μπάλα και με σουτ την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα.

Ετσι είναι το πρώτο τέρμα της Βόλφσμπουργκ στο οποίο ο Κουλιεράκης έχει άμεση συμμετοχή.

🚨🚨| GOAL: WOLFSBURG HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST BAYER!!



Bayer 2-3 Wolfsburg



pic.twitter.com/jRNRNiNInf