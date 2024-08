Ο Μάνουελ Νόιερ δεν σκέφτεται να αποσυρθεί ακόμη από το ποδόσφαιρο, παρά την πρόσφατη αποχώρησή του από την εθνική Γερμανίας, όπως είπε σε συνέντευξή του στο «Kicker».

Τι κι αν είναι 38 χρονών, ο Μάνουελ Νόιερ δεν έχει σκέψεις απόσυρσης από το ποδόσφαιρο ακόμη. Παρότι πρόσφατα αποφάσισε να κρεμάσει τα γάντια του όσον αφορά την εθνική Γερμανίας, σε συλλογικό επίπεδο ισχύουν άλλα δεδομένα.

Η Μπάγερν Μονάχου κάνει «ποδαρικό» στη νέα σεζόν απέναντι στην Βόλφσμπουργκ (25/08, 16:30) και ο Νόιερ είναι εκεί, «παρών» σε ακόμη μία σεζόν για τους Βαυαρούς, στους οποίους αγωνίζεται από το 2011.

Σε συνέντευξή του στο «Kicker», ο Γερμανός τερματοφύλακας ξεκαθάρισε πως δεν θα αποχωρήσει από τα γήπεδα -και την Μπάγερν- στο τέλος της σεζόν, αλλά αντίθετα θα συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι του 2025.

«Δεν σχεδιάζω να αποσυρθώ και να αφήσω την Μπάγερν στο τέλος της σεζόν. Μπαίνοντας σε αυτή τη σεζόν δεν σκέφτομαι ότι είναι θα τελειώσει τον Ιούνη. Θα δούμε. Για την ώρα αισθάνομαι όλοι είναι χαρούμενοι μαζί μου. Εάν έχουμε μία επιτυχημένη σεζόν όλοι μαζί, σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίσω», είναι μερικά από τα λόγια του Νόιερ.

