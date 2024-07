Ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν βοηθός προπονητή της Zuatzu στη νίκη της επί του Απόλλωνα Χαλανδρίου! (vids)

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρέθηκε στον πάγκο της Zuatzu, ισπανική ομάδα τμημάτων υποδομής, όπου αγωνίζεται ο γιος του και εκείνος του Μικέλ Αρτέτα, στο παιχνίδι που έδωσε με τους «μικρούς» του Απόλλωνα Χαλανδρίου στο Donosti Cup του Σαν Σεμπαστιάν.

Τις διακοπές του στην Ντονόστια απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Τσάμπι Αλόνσο, που οδήγησε πέρσι τη Λεβερκούζεν στο νταμπλ στη Γερμανία και παράλληλα έφτασε μια ανάσα από το τρεμπλ, καθώς ηττήθηκε από την Αταλάντα στον τελικό του Europa League.

Ο 42χρονος κόουτς και μεγάλος «αστέρας» του παγκόσμιου football βρίσκεται στην περιοχή της καταγωγής του, γεμίζει τις μπαταρίες του αλλά... η μπάλα... μπάλα.

Ετσι λοιπόν βρέθηκε σήμερα (4/7) στο γήπεδο και έκατσε στον πάγκο μιας ομάδας που λέγεται Zuatzu με την ιδιότητα του βοηθού (!), στον αγώνα της με τον δικό μας Απόλλωνα Χαλανδρίου τον οποίο και νίκησε 1-0!

Οχι δεν έχει γίνει για κάποιο τυπογραφικό λάθος, καθώς ο Ισπανός σούπερ σταρ είχε ειδικό λόγο να είναι στο χώρο που διεξέχθη η αναμέτρηση για το Donosti Cup. Πρόκειται για ένα τουρνουά που συμμετέχουν ομάδες τμημάτων υποδομής από πάρα πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Κολομβία, η Βραζιλία,η Γκάνα, η Νιγηρία, η Νότιος Κορέα, η Πορτογαλία, το Μεξικό, η Ιταλία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γουατεμάλα, η Σουηδία και φυσικά η Ισπανία, ενώ από την Ελλάδα το παρών δίνουν οι «μικροί» του Απόλλωνα Χαλανδρίου.

Ο λόγος δε που ο Αλόνσο όχι μόνο παρακολούθησε το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και συμμετείχε ενεργά, είναι επειδή στην Zuatzu αγωνίζεται ο γιος του Τζον και εκείνος του φίλου του Μικέλ Αρτέτα, νυν προπονητής της Αρσεναλ, που ονομάζεται Γκάμπι. Για αυτό άλλωστε χθες ήταν ξανά κοντά τους και τους έκανε προπόνηση!

Look who’s here! 👀⚽️ @XabiAlonso training his team at the Donosti Cup. It’s an honor to have you with us!#DonostiCup #XabiAlonso #Football pic.twitter.com/ae8dU8Cn9G