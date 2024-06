Επίσημη η ανανεώση του Σέσκο με την Λειψία, συμφωνία... κυρίων για την αποχώρησή του

Η Λειψία ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Σέσκολ, το οποίο κράτησε με... νύχια και με δόντια από τους «μνηστήρες» της Premier League.

Παίκτης της Λειψίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029 έγινε ο Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιο που είχε για ακόμη έναν χρόνο, παίρνοντας και μία γενναία αύξηση αποδοχών.

Ο 21χρονος Σλοβένος επιθετικός έκανε μία εξαιρετική σεζόν φέτος σκοράροντας 18 γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στην πρώτη του χρονιά με την γερμανική ομάδα, η οποία τον απέκτησε τον περασμένο καλοκαίρι από την Σάλτσμπουργκ με 24 εκατ. ευρώ.

Benjamin #Sesko has extended his contract with #RBL until 2029!



"Team, club, city, fans - the overall package is simply outstanding for me. The early contract extension was the logical next step for me."