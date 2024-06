Μπάγερν για τη μεταγραφή Μπαπέ: «Καρφί στο φέρετρο του ποδοσφαίρου»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν πιστεύει ότι αυτού του είδους οι μεταγραφές είναι επιβλαβείς για την αγορά.

Ο Μαξ Έμπερλ, αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, έχει τραβήξει την προσοχή με ορισμένες πολύ επικριτικές δηλώσεις σχετικά με την υπογραφή του Κιλιάν Μπαπέ απ'τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, ο Έμπερλ εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη... απληστία που περιβάλλει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, προειδοποιώντας ότι αυτή η τάση θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα.

«Μπορείς πάντα να γίνεις πιο άπληστος με τα χρήματα, αλλά όλοι όσοι είναι άπληστοι με χρήματα θα γίνουν σταδιακά το καρφί στο φέρετρο του ποδοσφαίρου. Αν κάποια στιγμή φύγουν όλα τα λεφτά (η αγορά), τότε δεν θα μείνει τίποτα για να συναλλάσσεσαι. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ και κάποια στιγμή έχεις την αίσθηση ότι θα εκραγεί», είπε όταν ρωτήθηκε για την ολοκαίνουργια απόκτηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Max Eberl on Kylian Mbappé's move to Real Madrid and the huge signing fees involved: "You can always become more of a money-grubbing person, but everyone who is a money-grubbing person will gradually become the nail in football's coffin. If all the money goes out [of the market]… pic.twitter.com/dX05sqCoVQ