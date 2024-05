Η Ντόρτμουντ του Έντιν Τέρζιτς είναι συγκεντρωμένη στον τελικό Champions League (01/06), δεν μπορεί όμως να μην σκέφτεται το «αύριο» και ο Μέισον Γκρίνγουντ βρίσκεται στα ραντάρ της.

Η κατάκτηση του Champions League στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (01/06) είναι αυτό που απασχολεί την Ντόρτμουντ αυτή την στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν σκέφτεται και το «αύριο».

Μετά τον τελικό η Μπορούσια αναμένεται να αποχαιρετήσει τον Τζέιντον Σάντσο, που θα επιστρέψει - έστω και προσωρινά - στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και σχεδιάζει να κάνει την τελική κίνηση για τη απόκτηση του Γκρίνγουντ. Ο Άγγλος επιθετικός αγωνίστηκε ως δανεικός στη Χετάφε την τελευταία σεζόν μέτρησε 36 συμμετοχές, 10 γκολ και 6 ασίστ για τους Μαδριλένους. Ο 22χρονος δεν υπολογίζεται από τους Κόκκινους Διαβόλους και η παραχώρησή του θεωρείται δεδομένη.

