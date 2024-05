Κατά την αλλαγή του Μάρκο Ρόις στο τελευταίο του εντός έδρας ματς με τη φανέλα της Ντόρτμουντ ο αρχηγός της Μπορούσια αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας, ενώ οι συμπαίκτες του έκαναν pasillo προς τιμήν του.

Σε κλίμα έντονης συγκινισιακής φόρτισης αποχαιρέτησε το «Κίτρινο Τείχος» ο Μάρκο Ρόις. Ο αρχηγός της Ντόρτμουντ έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει από την Μπορούσια στο τέλος της σεζόν και στο ματς με την Ντάρμσταντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τα κιτρινόμαυρα στο «Signal Iduna Park».

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός τιμήθηκε από το κλαμπ πριν τη σέντρα και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που του είχαν φτιάξει ένα φανταστικό κορεό. Στο 82' ο Ρόις άφησε τη θέση του στον Ενμέτσα, οι περισσότεροι από 81.000 φίλοι των Βεστφαλών έκαναν standing ovation προς τιμήν του 34χρονου, ενώ οι συμπαίκτες του έκαναν pasillo και τον χειροκρότησαν. Αξιοσημείωτο πως ακόμα και ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης Ντάρμσταντ έδωσαν το χέρι τους στον αρχηγό των γηπεδούχων.

Στο αγωνιστικό σκέλος η Μπορούσια πήρε τη νίκη με 4-0, με τον Ρόις να δίνει ασίστ στο Μάατσεν στο 30' και στο 38' να κάνει το 2-0 με τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Γερμανός αποχωρεί από την Ντόρτμουντ έπειτα από 12 χρόνια και πριν τον τελικό του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετράει 428 εμφανίσεις, 170 γκολ και 131 ασίστ. Στο παλμαρέ του έχει δύο κύπελλα Γερμανίας και δύο εγχώρια Super Cup.

MARCO REUS GOAL in his final Borussia Dortmund home game. 🎯



It was meant to be. 💛pic.twitter.com/mgkdUVMQFQ https://t.co/TctnlEHyZQ