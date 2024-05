Οι φίλοι της Μπορούσια Ντόρτμουντ αποθέωσαν τον Μάρκο Ρόις στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Signal Iduna Park» και έστησαν ένα φοβερό κορεό προς τιμήν του.

Το πλήρωμα του χρόνου για το «αντίο» του Μάρκο Ρόις στην Ντόρτμουντ έφτασε. Όπως είναι γνωστό εδώ και λίγες εβδομάδες ο αρχηγός και εκ των αγαπημένων παιδιών της κερκίδας των φίλων της Μπορούσια θα αποχωρήσει από την ομάδα το καλοκαίρι και το απόγευμα του Σαββάτου (18/5) αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την κιτρινόμαυρη φανέλα στο «Signal Iduna Park», καθώς ήταν βασικός στην αναμέτρηση με τη Ντάρμσταντ για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga.

Όπως είναι λογικό σε αυτό το ματς υπήρχε έντονη συγκινισιακή φόρτιση, με τον Γερμανό μεσοεπιθετικό να αποθεώνεται καθολικά από τους 81.000 φίλους των Βεστφαλών, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά του όνομα του Ρόις. Μάλιστα πριν τη σέντρα η διοίκηση του κλαμπ τον τίμησε με πλακέτες, ανθοδέσμες και αναμνηστικές φωτογραφίες.

