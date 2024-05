Αλλαγή πλεύσης από την Μπάγερν Μονάχου στο θέμα του προπονητή, με τους Βαυαρούς να επιθυμούν την παραμονή του Τόμας Τούχελ!

Μετά τα... άκυρα από διάφορους υποψηφίους, η Μπάγερν Μονάχου φέρεται να επανεξετάζει την αποχώρηση του Τόμας Τούχελ και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να τον «ψήσει» να μείνει.

Ο Τούχελ επρόκειτο να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν σύμφωνα με κοινή συμφωνία που έγινε με τον σύλλογο τον Φεβρουάριο. Αλλά η εύρεση διαδόχου αποδεικνύεται δυσκολότερη από ό,τι αναμενόταν για την Μπάγερν. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το περιοδικό Kicker, η Bild και το Sky TV ανέφεραν την Τετάρτη (15/05) ότι οι αθλητικοί διευθυντές του συλλόγου Μαξ Έμπερλ και Κριστόφ Φρόιντ διαπραγματεύονταν με τον Τούχελ για να ανακαλέσουν την κοινή τους απόφαση από τον Φεβρουάριο.

Υπάρχουν πολλά εμπόδια βέβαια που πρέπει να ξεπεραστούν. Ο Τούχελ δέχθηκε έντονη κριτική από τον επίτιμο πρόεδρος του συλλόγου Ούλι Χένες πριν από τον ημιτελικό του Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Χένες θα έπρεπε να δώσει το πράσινο φως του! Ο Τούχελ θα πρέπει επίσης να πειστεί ότι δεν του ζητείται να παραμείνει ως λύση ανάγκης.

Ο έμπειρος τεχνικός θα ήθελε παράταση του αρχικού του συμβολαίου, το οποίο υποτίθεται ότι είχε διάρκεια έως το 2025, με το Sky να αναφέρει ότι ο 50χρονος προπονητής είναι ανοιχτός στην ιδέα της παραμονής.

🚨🔴 Discussions between Tuchel’s agent and Bayern remain ongoing after meeting at club’s headquarters.



The crucial points for Tuchel to stay are the total approval from supervisory board and contract extension.



Tuchel wants to feel full confidence in order to accept to stay. pic.twitter.com/wuEQsHR9bl