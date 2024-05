Ο Μάρκο Ρόις, που θα κλείσει στο τέλος της σεζόν το κεφάλαιο Μπορούσια Ντόρτμουντ, σκέφτεται το ενδεχόμενο να μετακομίσει στις ΗΠΑ και το MLS.

Έπειτα από 12 χρόνια στον σύλλογο ο Μάρκο Ρόις θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον εμβληματικό αρχηγό των Βεστφαλών να ανακοινώνει το τέλος του από την ομάδα της καρδιάς του.

Κάπως έτσι, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός ως free agent το καλοκαίρι, θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού φυσικά ολοκληρώσει την παρουσία του με την κίτρινη φανέλα με έναν τελικό Champions League...

Σύμφωνα με τον ειδικό στις μεταγραφές Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος άσος εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στις ΗΠΑ και το MLS.

Μάλιστα ο Ιταλός ρεπόρτερ σημειώνει πως έχουν ήδη γίνει κάποιες επαφές με ομάδες του αμερικανικού πρωταθλήματος.

