Τα απανωτά «άκυρα» των προπονητών έχουν φέρει την Μπάγερν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με την παραμονή του Τόμας Τούχελ να μην θεωρείται πλέον απίθανη. Το μεγάλο δίλημμα των Βαυαρών που πρέπει να βρουν άμεσα τη λύση για να επιστρέψουν δυναμικά την επόμενη σεζόν.

Από άκυρο σε άκυρο πηγαίνει η Μπάγερν, όσον αφορά την τεχνική της ηγεσία και τον άνθρωπο που θα αναλάβει την επόμενη σεζόν τα ηνία της ομάδας στον πάγκο. Μετά τους Τσάμπι Αλόνσο και Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ο Ραλφ Ράνγκνικ αποφάσισε να απορρίψει την προοπτική να αναλάβει την Μπάγερν την επόμενη σεζόν.

Παρότι όλα έδειχναν deal ανάμεσα στους Βαυαρούς και στον Ραλφ Ράνγκνικ, ο έμπειρος 65χρονος τεχνικός αποφάσισε την τελευταία στιγμή να απορρίψει την πρόταση! Πρόκειται για ακόμη μια διοικητική ήττα για τους Βαυαρούς, οι οποίοι βλέπουν όλους τους στόχους να λένε «όχι» στην προοπτική του πάγκου του Μονάχου.

Όλα αυτά, την ώρα που τα γερμανικά σενάρια δίνουν και παίρνουν όσον αφορά την παραμονή του Τόμας Τούχελ. Παρότι η Μπάγερν γνωστοποίησε πριν από μερικές εβδομάδες ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, το ενδεχόμενο παραμονής του πλέον δεν θεωρείται απίθανο.

Και αυτό διότι στην Μπάγερν δεν μπορούν να βρουν τον κατάλληλο διάδοχο. Έναν προπονητή με το απαραίτητο βιογραφικό και πρεστίζ που θα είναι ικανός να αναλάβει μια τόσο δύσκολη δουλειά όπως είναι αυτή της τεχνικής ηγεσίας της Μπάγερν. Η παραμονή του Τούχελ ωστόσο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ειδικά από τη στιγμή που ο Γερμανός έχει έρθει σε ανοιχτή «διαμάχη» με τη διοίκηση της ομάδας. Ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν, Ούλι Χένες, «επιτέθηκε» ανοιχτά στον Τούχελ.

«Τα πάω πολύ καλά μαζί του, αν και εκείνος έχει διαφορετική άποψη. Ο Τούχελ δεν πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει έναν Ντέιβις, έναν Πάβλοβιτς ή έναν Μουσιάλα. Αν δεν λειτουργήσει θεωρεί ότι είναι καλύτερο να αγοράσει παίκτες από το να τους κάνει καλύτερους.Εγώ από την άλλη πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψεις σκληρά μαζί τους και να τους δώσει αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Χένες, σε μια ομολογουμένως αχρείαστη κριτική.

Δεν άργησε να έρθει η απάντηση από το άλλο... στρατόπεδο. Ο Τούχελ μίλησε και δεν φοβήθηκε να δηλώσει ότι οι δηλώσεις αυτές πληγώνουν την προπονητική του τιμή. «Οι δηλώσεις του είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Έχει πληγώσει την τιμή μου ως προπονητή. Αν έχω αποδείξει κάτι σε 15 χρόνια καριέρας είναι ότι παίκτες του κλαμπ έχουν μια θέση μαζί μου αν αποδίδουν καλά. Δεν τον καταλαβαίνω. Αυτά που λέει δεν βγάζουν νόημα».

Την ίδια ώρα οι οπαδοί της Μπάγερν ζητάνε την παραμονή του Τούχελ, έχοντας ξεκινήσει μάλιστα να μαζεύουν υπογραφές. Έτσι η Μπάγερν έρχεται σε ένα μεγάλο δίλημμα, καθώς οι λύσεις στην αγορά πλέον έχουν μειωθεί επικίνδυνα. Τα ονόματα που έχουν γραφτεί τα τελευταία 24ωρα στη Γερμανία δεν εντυπωσιάζουν στο... μάτι. Λοπετέγκι, Σμιντ και Τεν Χαγκ είναι μερικά εξ αυτών. Η Μπάγερν λοιπόν έχει μπροστά της ένα δύσκολο ερώτημα.

Θα ρισκάρει και θα δώσει τα ηνία σε κάποιον που ενδεχομένως να μην είναι ικανός για τη συγκεκριμένη θέση; Ή η ομολογουμένως σκληρή διοίκηση της θα κάνει... πίσω και θα στηρίξει τον Τούχελ προσφέροντας του ένα νέο συμβόλαιο; Ο Γερμανός τεχνικός πάντως φέρεται διατεθειμένος να συζητήσει για την παραμονή του όπως αναφέρει το Sky Sports της χώρας...

🚨🆕 News #Tuchel | FC Bayern is considering old and new options after Rangnick‘s rejection (De Zerbi, Lopetegui). But, as always reported and hinted at by himself today, Tuchel is ready to stay under certain circumstances!



➡️ For the first time, this option is no longer 100 %… pic.twitter.com/h2nmdeltUv