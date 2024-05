Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Independent», αυξάνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της Ντόρτμουντ για την επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ ως διευθυντής ποδοσφαίρου!

Οι φήμες και τα πιθανά σενάρια σχετικά με το μέλλον του Γιούργκεν Κλοπ μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ αυξάνονται συνεχώς.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της «Indepedent» γίνεται λόγος για επιστροφή του Γερμανού προπονητή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Συγκεκριμένα, το βρετανικό Μέσο αναφέρει ότι υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση εντός του συλλόγου των Βεστφαλών για την επιστροφή του Κλοπ ως διευθυντή ποδοσφαίρου του club, το 2025!

Ο Μιγκέλ Ντελέινι της σημειώνει: «Υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση εντός [της Ντόρτμουντ] για την επιστροφή του πρώην προπονητή Γιούργκεν Κλοπ ως επικεφαλής του ποδοσφαίρου το 2025».

Δεδομένης της δήλωσης του έμπειρου κόουτς σχετικά με την προπονητική, η Ντόρτμουντ φέρεται πρόθυμη να του προτείνει έναν λιγότερο απαιτητικό ρόλο ως επικεφαλής του ποδοσφαίρου. Αυτή η θέση θα έδινε στον Κλοπ την ευκαιρία να συμβάλει στις λειτουργίες της Ντόρτμουντ με μια ιδιότητα που θα ευθυγραμμιζόταν με τα σχέδια του μακρά από τους πάγκους.

