Ο Χάρι Κέιν σημείωσε το 24ο γκολ του στο πρωτάθλημα, στη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 3-1 επί της Γκλάντμπαχ. Με αυτόν τον τρόπο, ισοφάρισε ένα ρεκόρ που ισχύει εδώ και 16 χρόνια!

Κανένας παίκτης της ομάδας δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ στο ντεμπούτο του από τον Ιταλό εμβληματικό Λούκα Τόνι, ο οποίος είχε βρει δίχτυα 24 φορές στη σεζόν 2007/08 μετά τη μετακίνησή του από τη Φιορεντίνα.

24 - Harry Kane has scored his 24th goal in the Bundesliga - only Uwe Seeler scored more goals (30 in 1963-64) in his debut season in the competition. Homelike. #FCBBMG pic.twitter.com/8p92GRJj0Z